Справедливым диапазоном колебаний сейчас можно считать область 50-60 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю, а Brent закрепился выше 50 долларов за баррель после того как в США было зафиксировано значительное снижение коммерческих запасов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

Контракты на нефть европейского сорта Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне 11 мая в 12.00 по московскому времени торговались на уровне 50,75 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 1,8%. Одновременно американский эталон WTI стоил 47,86 доллара за баррель, подрастая за этот период на 2,1%.

Агентство энергетической информации США по итогам прошлой недели зафиксировало падение коммерческих запасов в подземных хранилищах на 5,3 миллиона баррелей до 522,5 миллиона. Это практически вдвое превысило медиану прогнозов в опросах информационного агентства Bloomberg.

Цены на нефть постепенно возвращаются к своим более фундаментально обоснованным уровням. Как не поворачивай ситуацию, падение ниже 50 долларов за баррель выглядело как чисто эмоциональное движение. Цены на контракты с ближайшим сроком экспирации упали ниже тех отметок, на которых находились до того, как ОПЕК принял решение сократить добычу.

Участники картеля и 11 крупных нефтедобывающих стран, присоединившихся к ним, убрали с рынка около 2 миллионов баррелей. Сейчас они выражают готовность продлить соглашение по сокращению добычи не только до конца 2017 года, но и на 2018 год. Вполне возможно, на встрече 25 мая они сделают привязку срока действия этого соглашения с динамикой мировых запасов, считает В. Полховский.

"Да, в США добыча растет быстрее ожиданий, но они прибавили всего 300 тысяч с начала года. А еще надо учитывать и рост мирового проса, который оставит минимум 1 миллион баррелей в стуки в этом году. Соответственно, то, что мы сейчас видим быстрый рост котировок, не является чем-то неожиданным. Полагаю, что более справедливым диапазоном колебаний сейчас можно считать область 50-60 долларов за баррель, с центральным значением в районе 55 долларов за баррель", - резюмирует эксперт ГК.