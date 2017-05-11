BofA-ML снизил оценку нефтегазового сектора РФ на 4-15% после понижения прогноза цены нефти

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Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) снизил прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтегазовых компаний РФ на 4-15% в связи с понижением прогноза среднегодовой цены на нефть марки Brent на 11,5% для 2017 года и на 14% для 2018 года, говорится в обзоре инвестбанка.

Рекомендации для этих бумаг не изменились.

Для акций и DR "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Татнефти" (MOEX: TATN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "покупать".

Кроме того, рекомендация "покупать" была оставлена для обыкновенных акций и для DR на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS). Для привилегированных акций и DR на "префы" этой компании была вновь дана рекомендация "продавать".

Для обыкновенных акций и для DR на обыкновенные акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) была подтверждена рекомендация "держать".

"Мы учли в моделях оценки нефтегазовых компаний РФ понижение прогноза цен на нефть, что привело к сокращению ожидаемых финпоказателей данных эмитентов. Так, среднегодовой прогноз цены нефти марки Brent в 2017 году был понижен с $61 до $54 за баррель, а в 2018 году с $65 до $56. Отметим, однако, что наш прогноз цен на нефть по-прежнему выше текущих нефтяных котировок. Понижение прогноза цен на нефть было вызвано тем, что ОПЕК сокращает добычу более медленным, чем мы предполагали, темпом", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "Татнефть" являются наиболее привлекательными в нефтегазовом секторе РФ, по мнению аналитиков инвестбанка.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Роснефть (для DR на "обычку"; цены в долларах США) - 6,5 (текущая цена - 5,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть - 379,3 (текущая цена - 315,1), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 307,0 (текущая цена - 251,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для DR на "обычку"; цены в долларах США) - 42,2 (текущая цена - 39,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 411,5 (текущая цена - 373,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для DR на "обычку"; цены в долларах США) - 57,5 (текущая цена - 50,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 3349,4 (текущая цена - 2917,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для DR на "обычку"; цены в долларах США) 17,1 19,6 рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 228,9 (текущая цена - 198,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для DR на "обычку"; цены в долларах США) - 5,7 (текущая цена - 5,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для DR на "префы"; цены в долларах США) - 4,7 (текущая цена - 5,4), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз 29,2 33,2 рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 27,5 (текущая цена - 31,4), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Газпром (для DR на "обычку"; цены в долларах США) - 4,8 (текущая цена - 4,6), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром - 140,4 (текущая цена - 134,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для DR на "обычку"; цены в долларах США) - 127,0 (текущая цена - 119,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 750 (текущая цена - 692,0), рекомендация - держать.