Корпоративные бонды привлекательны для инвестирования - УК "КапиталЪ"

Коррекция цен на нефть спровоцировала фиксацию прибыли в государственных бумагах. Кривая ОФЗ сместилась вверх по доходности на 10-15 б.п. вдоль всей кривой. Таким образом, госбумаги не смогли закрепиться на максимальных уровнях с 2013 года. По данным ЦБ РФ, отмечает старший портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим, на 1 апреля доля нерезидентов на рынке ОФЗ превысила 30%, что является максимальным уровнем за всю историю наблюдений (с 2012 г.). Данный факт говорит о том, что интерес иностранцев к российским долговым активам сохраняется. Корпоративные бумаги отреагировали в меньшей степени: длинные выпуски прибавили в доходности 5-10 б.п., а средне- и долгосрочные выпуски практически не изменились в цене. Высокий уровень рублевых реальных процентных ставок и структурный профицит ликвидности в российской банковской системе делают корпоративные выпуски привлекательными для инвестирования.