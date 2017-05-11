Нефтяной рынок еще не исчерпал инерцию роста - "Нордеа Банк"

"Цена нефти Brent на утро - $50,46. Рост цен на нефть в значительной степени был обусловлен данными еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Вероятно, недавнее резкое снижение цен на прошлой неделе носило технический или спекулятивный характер, что подтверждает и такое же энергичное восстановление цен. Полагаем, что рынок еще не исчерпал инерцию роста и вполне возможно снова увидеть цены $51+", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.