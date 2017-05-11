BofA-ML снизил оценку нефтегазового сектора РФ на 4-15% после понижения прогноза цены нефти

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) снизил прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтегазовых компаний РФ на 4-15% в связи с понижением прогноза среднегодовой цены на нефть марки Brent на 11,5% для 2017 года и на 14% для 2018 года, говорится в обзоре инвестбанка.

Рекомендации для этих бумаг не изменились.

Для акций и DR "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Татнефти" (MOEX: TATN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "покупать".

Кроме того, рекомендация "покупать" была оставлена для обыкновенных акций и для DR на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS). Для привилегированных акций и DR на "префы" этой компании была вновь дана рекомендация "продавать".

Для обыкновенных акций и для DR на обыкновенные акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) была подтверждена рекомендация "держать".