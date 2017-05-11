Торговая активность в ОФЗ будет до конца недели останется слабой - Уралсиб Кэпитал

"ОФЗ продолжают опережать корпоративные бонды по совокупному доходу, - констатирует аналитик Уралсиб Кэпитал Ольга Стерина. - В апреле портфель ОФЗ во второй раз подряд опередил корпоративный портфель по совокупному доходу, принеся своим держателям 1,59% (в марте 1,88%) против 1,11% (1,06% в марте) у корпоративного. С начала года доход рыночного портфеля гособлигаций достиг 4,73%, что эквивалентно 14,2% в годовом выражении, доход же портфеля корпоративных бондов составил 3,86% и11,58% соответственно. За апрель средневзвешенная доходность рыночного портфеля ОФЗ снизилась на 43 б.п. до 7,87%. Так, в преддверии заседания совета директоров ЦБ по ставкам доходности ОФЗ вновь вернулись к минимумам с ноября 2013 г., в то время как доходность портфеля корпоративных бумаг потеряла 28 б.п., снизившись до 10,12% годовых. Ралли в ОФЗ во второй половине апреля проходило на фоне заметного падения цен на нефть, которое сегмент

рублевых госбумаг проигнорировал, высокий спрос на ОФЗ был обусловлен словами Эльвиры Набиуллиной о

возможном снижении ставки на 50 б.п., произнесенными в преддверии заседания ЦБ. Мы считаем, что спрос на ОФЗ

присутствовал и со стороны нерезидентов – приток средств, вероятно, замедлился после рекордных 196 млрд руб. в

марте, но сохранился, несмотря на постепенное сокращение дифференциала процентных ставок. Вероятно, торговая активность в ОФЗ будет до конца текущей недели оставаться слабой в связи с постпраздничным периодом".