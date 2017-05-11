Отскок вверх по нефти не меняет нашего “медвежьего” взгляда - ВТБ 24

"Этот отскок вверх по нефти не меняет нашего “медвежьего” взгляда на нефть. Нефть просто "побежала на стопах впереди паровоза”, теперь отскочила, но в целом мы по-прежнему ждем общего сворачивания аппетитов к риску. Для сырьевых рынков хорошим общим индикатором может служить индекс сырьевых товаров от Bloomberg. Индекс этот напоминает по траектории евро-доллар, показывал такое же падение со второй половины 2014 года и потом "боковик" на месте. Но с начала февраля этого года по индексу сырья идет падение, на прошлой неделе был переписан минимум года, хотя евро на прошлой неделе поднимался к 1,10. Хотя локально имеется раскорреляция с курсом доллара, но все же видно, что глобально индекс цен на сырье падает, когда растет доллар. Мы полагаем, что в ближайшее время сырьевой индекс возобновит падение после отскока, а на евро-долларе пойдет нисходящее движение", - комментирует ситуацию аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.