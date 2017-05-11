Brent может продвинуться к $52 до заседания ОПЕК - ВТБ 24

"Brent вновь стоит более $50. Стремительный подъём котировок после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США позволяет рассчитывать на продолжение движения наверх в ближайшее время. Ориентиром выступает район $52. Будут ли более высокие цены? До решения о продлении сделки по ограничению добычи вряд ли. По заявлению представителей ОАЭ, обсуждается несколько вариантов продления соглашения. От корректировок зависит степень выраженности реакции рынка после 25 мая. Сохраняем прогнозы подъёма котировок Brent к отметке $60 во 2 полугодии", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.