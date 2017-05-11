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11 мая 2017 года 11:57
Brent может продвинуться к $52 до заседания ОПЕК - ВТБ 24
"Brent вновь стоит более $50. Стремительный подъём котировок после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США позволяет рассчитывать на продолжение движения наверх в ближайшее время. Ориентиром выступает район $52. Будут ли более высокие цены? До решения о продлении сделки по ограничению добычи вряд ли. По заявлению представителей ОАЭ, обсуждается несколько вариантов продления соглашения. От корректировок зависит степень выраженности реакции рынка после 25 мая. Сохраняем прогнозы подъёма котировок Brent к отметке $60 во 2 полугодии", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.
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11 мая 2017 года 15:59
"Ближневосточные страны и Россия собираются продлить срок действия соглашения по снижению производства и даже обсуждают его продление за пределы 2017 года. Нефтяные переговоры должны активизироваться перед встречей ОПЕК в конце мая, что поддержит настроения на рынке и создаст временный рыночный... читать дальше
.11 мая 2017 года 13:19
Справедливым диапазоном колебаний сейчас можно считать область 50-60 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю, а Brent закрепился выше 50 долларов за баррель после того как в США было зафиксировано значительное снижение коммерческих запасов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Контракты на... читать дальше
.11 мая 2017 года 12:52
"Цена нефти Brent на утро - $50,46. Рост цен на нефть в значительной степени был обусловлен данными еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Вероятно, недавнее резкое снижение цен на прошлой неделе носило технический или спекулятивный характер, что подтверждает и... читать дальше
.11 мая 2017 года 12:31
"Этот отскок вверх по нефти не меняет нашего “медвежьего” взгляда на нефть. Нефть просто "побежала на стопах впереди паровоза”, теперь отскочила, но в целом мы по-прежнему ждем общего сворачивания аппетитов к риску. Для сырьевых рынков хорошим общим индикатором может служить индекс сырьевых... читать дальше
.11 мая 2017 года 11:21
"Сегодня с утра доходности UST-10 находятся на уровне 2,39-2,4% годовых, нефть Brent пытается удерживать отметку в 50,5 доллара за баррель. Все это может способствовать умеренному росту котировок российских евробондов. Вместе с тем важная макростатистика в США будет представлена только завтра –... читать дальше
.11 мая 2017 года 10:54
Главной причиной отскока нефтяных котировок, скорее всего, послужило закрытие коротких позиций, поэтому вероятность возобновления коррекции на нефтяном рынке сохраняется, считают аналитики "ВТБ Капитала". "Как мы и предполагали, после 5%-госнижения прошлой недели в среду нефтяной рынок... читать дальше
.11 мая 2017 года 10:20
П"о итогам вчерашнего дня индекс РТС прибавил 2,39%. «Медведи» на прошлой неделе сжали нефтяную пружину, а вчера она разжалась – котировки нефти закрылись выше уровня $50 (Brent), - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей... читать дальше
.11 мая 2017 года 09:51
"Рынок нефти получил долгожданный сигнал к покупкам, восстановившись над уровнем $50 по сорту Brent и коснувшись почти недельных максимумов на отметке $50,62. По итогам дня актив прибавил в цене более 2,5%, неплохо скорректировавшись от долгосрочных минимумов. Драйвером отскока послужила... читать дальше
.11 мая 2017 года 09:30
Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Азиатские фондовые индексы растут в четверг, исключение составляет китайский рынок акций. Цены на нефть продолжают расти в четверг. читать дальше
.10 мая 2017 года 17:18
По итогам первого квартала 2017 года на глобальном рынке нефти сохраняется избыточное предложение - УК "Альфа-Капитал"
"Баррель нефти марки Brent снова стоит меньше 50 долл., примерно столько же, сколько он стоил до того, как рынок начал активно закладывать в цену соглашение об ограничении добычи ОПЕК и примкнувшими к ней странами, - комментирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Собственно, одним из... читать дальше
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