Курс доллара к основным мировым валютам может сегодня немного вырасти - Уралсиб Кэпитал

"Курс доллара к основным мировым валютам может сегодня немного вырасти, - полагают аналитики Уралсиб Кэпитал. - Поводом для роста могут стать данные по ценам производителей за апрель, которые будут опубликованы сегодня. Статистика по ценам на импорт и экспорт вчера преподнесла приятный сюрприз, цены на импорт в апреле неожиданно поднялись на 0,5%, в то время как рынок ждал повышения лишь на 0,1%. Таким образом, риски, связанные с новой волной замедления инфляции, не материализовались. Экспортные цены также выросли немного больше прогноза. Кроме того, статистика по ценам на экспорт и импорт дает основания рассчитывать, что цены производителей в апреле тоже выросли, и инфляция остается на подъеме, что даст возможность ФРС продолжить цикл повышения ставки в текущем году. Это должно оказать определенную поддержку доллару".