.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / На следующей неделе стартует налоговый период мая, что может привести к небольшому росту рублевых ставок - Банк "Зенит"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 мая 2017 года 11:44
На следующей неделе стартует налоговый период мая, что может привести к небольшому росту рублевых ставок - Банк "Зенит"
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера немного улучшилась. Давление со стороны валютного рынка на ликвидность прекратилось, что привело к снижению уровня краткосрочных процентных ставок, отмечают эксперты банка "Зенит". На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 9.52% годовых (-7 бп), 7-дневные – под 9.53% годовых (+1 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 9.48% годовых (-34 бп). Условия рынка должны остаться комфортными на текущей неделе из-за небольшого числа событий, приводящих к оттоку ликвидности. Тем не менее, уже на следующей неделе стартует налоговый период мая, что может привести к небольшому росту рублевых ставок. Рубль отыграл потери благодаря восстановлению цен на нефть Валютные торги сокращенной недели вчера завершились заметным укреплением рубля. Цены на нефть прибавили почти 3% на данных о ее запасах в США и сигналов от участников ОПЕК+ продлить соглашение еще на полгода. Курс доллара по итогам дня составил 57.44 руб. (-49 коп.), курс евро – 62.48 руб. (-1.24 руб.). На международном валютном рынке евро стал жертвой аксиомы «продавай на фактах». Прошедшие с позитивным исходом для рынков президентские выборы во Франции, а также улучшение потока экономических данных в США стали катализатором снижения основной валютной пары на текущей неделе почти на 1 пп до отметки $1.0870. "Рубль пытается компенсировать прежние потери, движение строится на восстановлении уровня нефтяных цен. Инвесторы после паники на прошлой недели, вероятно, вновь поверили в то, что соглашение ОПЕК+ может быть пролонгировано после четких сигналов от представителей Саудовской Аравии и РФ. Более того, запасы нефти в США снижаются пятую неделю подряд, что для рынка является позитивным сигналом. В текущих условиях сложно рассчитывать на значительный рост нефтяных котировок, однако шансы у цены барреля закрепиться выше $50 имеются. Не стоит также забывать и налоговом периоде в РФ, стартующем на следующей неделе, объем которого составит в мае около 1.2 трлн руб.", - заключают аналитики банка.
- ZEN_170511.zip (Размер - 558kb)
.
11 мая 2017 года 15:59
"Ближневосточные страны и Россия собираются продлить срок действия соглашения по снижению производства и даже обсуждают его продление за пределы 2017 года. Нефтяные переговоры должны активизироваться перед встречей ОПЕК в конце мая, что поддержит настроения на рынке и создаст временный рыночный... читать дальше
.11 мая 2017 года 13:19
Справедливым диапазоном колебаний сейчас можно считать область 50-60 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю, а Brent закрепился выше 50 долларов за баррель после того как в США было зафиксировано значительное снижение коммерческих запасов, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Контракты на... читать дальше
.11 мая 2017 года 12:52
"Цена нефти Brent на утро - $50,46. Рост цен на нефть в значительной степени был обусловлен данными еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Вероятно, недавнее резкое снижение цен на прошлой неделе носило технический или спекулятивный характер, что подтверждает и... читать дальше
.11 мая 2017 года 12:31
"Этот отскок вверх по нефти не меняет нашего “медвежьего” взгляда на нефть. Нефть просто "побежала на стопах впереди паровоза”, теперь отскочила, но в целом мы по-прежнему ждем общего сворачивания аппетитов к риску. Для сырьевых рынков хорошим общим индикатором может служить индекс сырьевых... читать дальше
.11 мая 2017 года 11:57
"Brent вновь стоит более $50. Стремительный подъём котировок после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США позволяет рассчитывать на продолжение движения наверх в ближайшее время. Ориентиром выступает район $52. Будут ли более высокие цены? До решения о продлении сделки по... читать дальше
.11 мая 2017 года 11:21
"Сегодня с утра доходности UST-10 находятся на уровне 2,39-2,4% годовых, нефть Brent пытается удерживать отметку в 50,5 доллара за баррель. Все это может способствовать умеренному росту котировок российских евробондов. Вместе с тем важная макростатистика в США будет представлена только завтра –... читать дальше
.11 мая 2017 года 10:54
Главной причиной отскока нефтяных котировок, скорее всего, послужило закрытие коротких позиций, поэтому вероятность возобновления коррекции на нефтяном рынке сохраняется, считают аналитики "ВТБ Капитала". "Как мы и предполагали, после 5%-госнижения прошлой недели в среду нефтяной рынок... читать дальше
.11 мая 2017 года 10:20
П"о итогам вчерашнего дня индекс РТС прибавил 2,39%. «Медведи» на прошлой неделе сжали нефтяную пружину, а вчера она разжалась – котировки нефти закрылись выше уровня $50 (Brent), - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей... читать дальше
.11 мая 2017 года 09:51
"Рынок нефти получил долгожданный сигнал к покупкам, восстановившись над уровнем $50 по сорту Brent и коснувшись почти недельных максимумов на отметке $50,62. По итогам дня актив прибавил в цене более 2,5%, неплохо скорректировавшись от долгосрочных минимумов. Драйвером отскока послужила... читать дальше
.11 мая 2017 года 09:30
Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Азиатские фондовые индексы растут в четверг, исключение составляет китайский рынок акций. Цены на нефть продолжают расти в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.