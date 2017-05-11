На следующей неделе стартует налоговый период мая, что может привести к небольшому росту рублевых ставок - Банк "Зенит"

Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера немного улучшилась. Давление со стороны валютного рынка на ликвидность прекратилось, что привело к снижению уровня краткосрочных процентных ставок, отмечают эксперты банка "Зенит". На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 9.52% годовых (-7 бп), 7-дневные – под 9.53% годовых (+1 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 9.48% годовых (-34 бп). Условия рынка должны остаться комфортными на текущей неделе из-за небольшого числа событий, приводящих к оттоку ликвидности. Тем не менее, уже на следующей неделе стартует налоговый период мая, что может привести к небольшому росту рублевых ставок.

Рубль отыграл потери благодаря восстановлению цен на нефть Валютные торги сокращенной недели вчера завершились заметным укреплением рубля. Цены на нефть прибавили почти 3% на данных о ее запасах в США и сигналов от участников ОПЕК+ продлить соглашение еще на полгода. Курс доллара по итогам дня составил 57.44 руб. (-49 коп.), курс евро – 62.48 руб. (-1.24 руб.). На международном валютном рынке евро стал жертвой аксиомы «продавай на фактах».

Прошедшие с позитивным исходом для рынков президентские выборы во Франции, а также улучшение потока экономических данных в США стали катализатором снижения основной валютной пары на текущей неделе почти на 1 пп до отметки $1.0870.

"Рубль пытается компенсировать прежние потери, движение строится на восстановлении уровня нефтяных цен. Инвесторы после паники на прошлой недели, вероятно, вновь поверили в то, что соглашение ОПЕК+ может быть пролонгировано после четких сигналов от представителей Саудовской Аравии и РФ. Более того, запасы нефти в США снижаются пятую неделю подряд, что для рынка является позитивным сигналом. В текущих условиях сложно рассчитывать на значительный рост нефтяных котировок, однако шансы у цены барреля закрепиться выше $50 имеются. Не стоит также забывать и налоговом периоде в РФ, стартующем на следующей неделе, объем которого составит в мае около 1.2 трлн руб.", - заключают аналитики банка.