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10 мая 2017 года 19:03
Постепенное ужесточение монетарных курсов глобальных ЦБ – фактор риска для валют EM - Промсвязьбанк
Согласно фьючерсам на ставку, рынок уже практически со 100% вероятностью ожидает поднятия ставки ФРС на заседании в июне, указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Другой ведущий регулятор – ЕЦБ – после нереализации рисков, связанных с президентскими выборами во Франции, и учитывая рост инфляционных показателей в последние месяцы, вполне может начать ужесточать риторику. В годовом исчислении индекс потребительских цен в ЕС увеличился до 1,9%, а показатель базовой инфляции вырос до 1,2%. В этом ключе рынок может начинать готовиться к плавному сокращению объемов программы выкупа активов и, возможно, повышению депозитной ставки. Подобное ужесточение монетарных курсов ЕЦБ и ФРС, по мнению эксперта, может оказывать некоторое давление на валюты развивающихся стран в ближайшей перспективе, способствовать фиксации части открытых ранее длинных позиций и уменьшению привлекательности carry-trade. Снижение ключевой ставки российским ЦБ кардинальным образом не меняет отношение глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, но, тем не менее, по мере снижения ставок потенциал дальнейшего роста долгового рынка будет уменьшаться. М. Поддубский считает, что внешние условия (динамика нефтяных котировок и общий «аппетит к риску» на глобальных рынках) сейчас более значимы для нерезидентов по сравнению с внутренними. В ближайший месяц объемы покупок иностранной валюты со стороны Минфина будут минимальными, прогнозирует эксперт: "В период с 10 мая по 6 июня ежедневный объем покупок Минфином иностранной валюты составит всего 0,4 млрд руб. (против 3,5 млрд руб. месяцем ранее). Столь существенное уменьшение объема покупок объясняется двумя факторами: более низкий уровень дополнительных нефтегазовых доходов (крепкий рубль при дешевеющей нефти) и недополучение дополнительных нефтегазовых доходов в предыдущем месяце". Реакция рынка на публикацию информационного сообщения Минфина была минимальной – все же объем покупок не столь велик, чтобы оказывать серьезное влияние на курс валюты в краткосрочной перспективе. В добавок к этому эксперт банка отметил, что традиционно в середине второго квартала постепенно ухудшается состояние сальдо счета текущих операций платежного баланса, объемы которого более значимы для рубля по сравнению с операциями Минфина.
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