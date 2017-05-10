Постепенное ужесточение монетарных курсов глобальных ЦБ – фактор риска для валют EM - Промсвязьбанк

Согласно фьючерсам на ставку, рынок уже практически со 100% вероятностью ожидает поднятия ставки ФРС на заседании в июне, указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Другой ведущий регулятор – ЕЦБ – после нереализации рисков, связанных с президентскими выборами во Франции, и учитывая рост инфляционных показателей в последние месяцы, вполне может начать ужесточать риторику. В годовом исчислении индекс потребительских цен в ЕС увеличился до 1,9%, а показатель базовой инфляции вырос до 1,2%. В этом ключе рынок может начинать готовиться к плавному сокращению объемов программы выкупа активов и, возможно, повышению депозитной ставки.

Подобное ужесточение монетарных курсов ЕЦБ и ФРС, по мнению эксперта, может оказывать некоторое давление на валюты развивающихся стран в ближайшей перспективе, способствовать фиксации части открытых ранее длинных позиций и уменьшению привлекательности carry-trade.

Снижение ключевой ставки российским ЦБ кардинальным образом не меняет отношение глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, но, тем не менее, по мере снижения ставок потенциал дальнейшего роста долгового рынка будет уменьшаться. М. Поддубский считает, что внешние условия (динамика нефтяных котировок и общий «аппетит к риску» на глобальных рынках) сейчас более значимы для нерезидентов по сравнению с внутренними.

В ближайший месяц объемы покупок иностранной валюты со стороны Минфина будут минимальными, прогнозирует эксперт: "В период с 10 мая по 6 июня ежедневный объем покупок Минфином иностранной валюты составит всего 0,4 млрд руб. (против 3,5 млрд руб. месяцем ранее). Столь существенное уменьшение объема покупок объясняется двумя факторами: более низкий уровень дополнительных нефтегазовых доходов (крепкий рубль при дешевеющей нефти) и недополучение дополнительных нефтегазовых доходов в предыдущем месяце".

Реакция рынка на публикацию информационного сообщения Минфина была минимальной – все же объем покупок не столь велик, чтобы оказывать серьезное влияние на курс валюты в краткосрочной перспективе. В добавок к этому эксперт банка отметил, что традиционно в середине второго квартала постепенно ухудшается состояние сальдо счета текущих операций платежного баланса, объемы которого более значимы для рубля по сравнению с операциями Минфина.