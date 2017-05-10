"На валютном рынке день выдался удачным для рубля - ИК "Велес Капитал"

"Большую часть торгов отечественная валюта укреплялась вслед за ростом цен на нефть в ожидании снижения запасов нефти в США, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - Вышедшая статистика оправдала надежды инвесторов и к концу рабочего дня котировки марки Brent преодолели отметку в 50 долл. за баррель. В результате рубль торговался к доллару на уровне 57,5 руб. против открытия торгов на отметке 58,27 руб. Нельзя не отметить и существенное укрепления рубля к европейской валюте. К концу рабочего дня пара евро/рубль находилась на уровне 62,54 руб. — почти на 1,2 руб. ниже закрытия накануне праздников. В значительной мере такое ослабление европейской валюты на внутреннем рынке являлось реакцией рынка на потери евро за минувшие праздники, когда российская площадка была закрыта, а на foreх евро слабел на опасениях итогов выборов во Франции. Кроме того, уже в течение дня рубль укреплялся к основным валютам вслед за восстановлением цен на нефть".