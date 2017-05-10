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10 мая 2017 года 18:52
"На валютном рынке день выдался удачным для рубля - ИК "Велес Капитал"
"Большую часть торгов отечественная валюта укреплялась вслед за ростом цен на нефть в ожидании снижения запасов нефти в США, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - Вышедшая статистика оправдала надежды инвесторов и к концу рабочего дня котировки марки Brent преодолели отметку в 50 долл. за баррель. В результате рубль торговался к доллару на уровне 57,5 руб. против открытия торгов на отметке 58,27 руб. Нельзя не отметить и существенное укрепления рубля к европейской валюте. К концу рабочего дня пара евро/рубль находилась на уровне 62,54 руб. — почти на 1,2 руб. ниже закрытия накануне праздников. В значительной мере такое ослабление европейской валюты на внутреннем рынке являлось реакцией рынка на потери евро за минувшие праздники, когда российская площадка была закрыта, а на foreх евро слабел на опасениях итогов выборов во Франции. Кроме того, уже в течение дня рубль укреплялся к основным валютам вслед за восстановлением цен на нефть".
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10 мая 2017 года 17:18
По итогам первого квартала 2017 года на глобальном рынке нефти сохраняется избыточное предложение - УК "Альфа-Капитал"
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.10 мая 2017 года 09:15
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.05 мая 2017 года 19:02
Опасения о переизбытке предложения на рынке продавили цены Brent ниже отметки в 50 долларов США за баррель - Julius Baer
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.05 мая 2017 года 17:44
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