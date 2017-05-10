Котировки Brent до конца недели будут оставаться в коридоре $48,3-50,6 - Бинбанк

"Несмотря на факт того, что общая коррекция цен на товарных рынках к середине недели завершается, нефтяные цены все еще испытывают спекулятивное давление, которое не позволяет котировкам закрепиться на уровнях $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Основной для негативных настроений инвесторов в начале недели служил китайский рынок, где распродажи с рынка акций перешли на сырьевые товары. Причиной распродаж товарных активов стали данные китайского спроса на сырье, которые с конца апреля демонстрируют первые признаки замедления темпов роста потребления второй экономики мира. Также мы полагаем, что дополнительным фактором, сдерживающим нефтяные цены, являются ожидания трейдеров, которые на сегодняшний день все меньше верят в то, что картель сумеет справиться с избытком предложения на нефтяном рынке. Фактором поддержки нефтяных котировок могут стать данные запасов сырой нефти в США, в том случае, если Минэнерго подтвердит их сокращение. В результате ожидаем, что котировки Brent до конца недели будут оставаться в пониженном коридоре $48,3-50,6. Скорее всего, полноценный разворот к росту нефтяных цен произойдет в среднесрочной перспективе, но не раньше ключевого заседания ОПЕК в Вене 25 мая".