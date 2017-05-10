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10 мая 2017 года 18:05
Основную ставку мы по-прежнему рекомендуем делать на консервативные инструменты – облигации и паи фондов облигаций - УК "Райффайзен Капитал"
В первую торговую неделю мая индекс ММВБ опустился на 0,7% до 2002,4 пунктов, двигаясь преимущественно в боковом диапазоне не фоне общей мировой неопределенности при короткой предпраздничной неделе на внутреннем рынке, и как следствие, низкой активности и снизившемся объеме торгов, констатирует начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. На прошедшей неделе нефть марки Brent подешевела почти на 5% до $48,99 за баррель, а в течение торгов стоимость нефти опускалась ниже $47 за баррель – минимальные уровни, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2016 года, ровно накануне публикации решения ОПЕК+ о заморозке добычи. На текущий момент волатильность нефти во многом связана именно с этим соглашением: снижение экспорта странами ОПЕК идет медленнее, чем снижение добычи. По оценке аналитиков Morgan Stanley, в то время, как добыча сократилась на 1,4 млн барр./день, экспорт сократился менее, чем на 1 млн барр./день. При этом на конец мая назначена встреча для решения вопроса о пролонгации соглашения о сокращении добычи на вторую половину года. Пока представители ОПЕК обнадеживают рынок участие России остается под большим вопросом. Тем более рост добычи в США вносит в картину серьезный дисбаланс. Рубль на фоне резкого падения нефти потерял за праздничную неделю 2,7% и закрыв неделю на отметке 58,54 руб./$. Рубль оказался под давлением резко снижающихся цен на нефть. При этом основной спрос на валюту по-прежнему наблюдается со стороны иностранных инвесторов, но приближение заседания ОПЕК, где должна будет решиться судьба дальнейших действий нефтяного картеля по вопросам возможного продления заморозки добычи на второе полугодие 2017 года, повышает волатильность и бьет по привлекательности операций carry trade. "Валютный и фондовый рынки по-прежнему остаются довольно волатильными, так что необходимость диверсифицировать активы в портфеле по валютному признаку и по типу активов остается актуальной, - заключает эксперт УК. - Основную ставку мы по-прежнему рекомендуем делать на консервативные инструменты – облигации и паи фондов облигаций. Одним из интересных активов могут стать фонды телекоммуникаций и информационных технологий: компании этого сектора пока показывают развиваются наиболее быстрыми темпами. В качестве защиты от снижения курса рубля стоит сохранять в портфеле долю валютных активов – паи ПИФов иностранных облигаций или фондов золота".
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