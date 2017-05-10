По итогам первого квартала 2017 года на глобальном рынке нефти сохраняется избыточное предложение - УК "Альфа-Капитал"

"Баррель нефти марки Brent снова стоит меньше 50 долл., примерно столько же, сколько он стоил до того, как рынок начал активно закладывать в цену соглашение об ограничении добычи ОПЕК и примкнувшими к ней странами, - комментирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Собственно, одним из основных факторов, влияющих на цены, по-прежнему остается предстоящая встреча стран ОПЕК. Вторым не менее важным фактором являются данные об избыточном предложении нефти и данные о буровой активности в США. Встреча стран ОПЕК сейчас является основным источником волатильности на рынке нефти. Новостной поток позволяет предположить, что соглашение будет продлено, но не расширено. Такое решение выглядит логичным, ведь еще реального эффекта на физический рынок не было, так как страны ОПЕК начали сокращать запасы нефти. Подтверждением этого служат данные по экспорту нефти, который снижался медленнее объемов добычи в странах соглашения. По итогам первого квартала 2017 года на глобальном рынке нефти сохраняется избыточное предложение, несмотря на действия участников соглашения. Существенный рост добычи пришелся на три страны – Канаду, Бразилию и США. А в последней отмечается снижение стоимости добычи нефти, что позволяет компаниям быть рентабельными и при ценах 45–50 долл. за баррель. Этот факт позволяет им наращивать инвестиции, что сказывается в количестве активных буровых установок, которое растет уже 16 недель подряд и превысило 700 единиц".