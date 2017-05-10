К концу второго-началу третьего квартала ожидаем возврата пары доллар/рубль в район 60 - Промсвязьбанк

"На горизонте ближайших недель для пары доллар/рубль может сохранять актуальность диапазон 57-59. На наш взгляд, рубль по-прежнему переоценен относительно нефтяных цен, поэтому в случае восстановления нефти, рубль может демонстрировать более скромное укрепление. К концу второго-началу третьего квартала ожидаем возврата пары доллар/рубль в район 60", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.