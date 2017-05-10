Если нефть продолжит своё "сползание" вниз, рубль завершит день без укрепления - "Открытие Брокер"

"Существенных движений на вечер не ожидается, если только американская политика не предоставит очередной сюрприз вроде увольнения главы ФБР. Впрочем, есть риск того, что отчёт Минэнерго окажется не столь оптимистичным, как данные API, и нефть продолжит своё "сползание" вниз. Тогда рубль завершит день без укрепления", - обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.