На фондовом рынке прогнозируется рост по ММВБ в пределах 1% - ИК "ФИНАМ"

"В среду днем основные российские фондовые индексы остаются в "зеленой зоне": ММВБ прибавляет более 0,8%, до 2019 пунктов, а его долларовый аналог РТС за счет поддержки со стороны крепнущего рубля прибавляет почти 1,2% и торгуется вблизи 1099 пунктов. Рублевые рисковые активы поддерживает снижение неопределенности относительно выборов во Франции, которые угрожали единству еврозоны. Также позитивным моментом можно считать встречу Трампа с министром иностранных дел РФ, в рамках которой, по слухам, могут обсуждаться самые глобальные вопросы. Влияние внешнего фона близко к нейтральному. Вечером ожидается всплеск волатильности на валютном рынке на фоне ожидаемой публикации данных по запасам и добыче от EIA в 17:30 мск. По итогам торгов прогнозируется умеренное укрепление рубля к доллару США в пределах 0,5%. На фондовом рынке прогнозируется рост по ММВБ в пределах 1%", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.