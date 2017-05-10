В фокусе внимания инвесторов будут данные по объемам суточной добычи нефти в США - Dukascopy Bank SA

"Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с роста основных индексов. Так, индекс РТС поднялся на 1% (до 1096 пунктов), а индекс ММВБ вырос на 0,8% (до 2017 пунктов) благодаря восстановлению котировок акций АФК "Системы" (+6%) и росту бумаг "Сбербанка" на фоне публикации финансовых результатов по РСБУ. Курс рубля относительно доллара с начала дня не изменился и колеблется чуть ниже 58 за доллар на фоне стабильности цен на нефть. Несмотря на сокращение запасов сырья в США, стоимость барреля марки Brent с конца прошлой недели не меняется. Европейские индексы акций сегодня незначительно снижаются вслед за американскими фондовыми индикаторами. Во второй половине дня в США будут опубликованы данные по изменению объемов суточной добычи нефти на прошлой неделе. Если добыча вновь увеличится, то цены на нефть могут опуститься ниже $49 на опасениях отмены странами ОПЕК действия квот в ходе заседания 25 мая", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.