UBS поднял рейтинг GDR НЛМК до "держать" и оценку в 1,6 раза

Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с $12 до $19 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR НЛМК, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $21,46 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $18,68 за штуку.