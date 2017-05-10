Скоро нефтяные цены начнут расти, а в перспективе до конца года видится цель $62 по Brent - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Котировки нефти отскакивают наверх, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - По данным, предоставленным вчера институтом API, запасы нефти значительно снизились. В четверг состоялись переговоры министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха с Александром Новаком. Оба министра выразили удовлетворение фундаментальными показателями нефтяного рынка, в том числе постепенным снижением объема мировых запасов. Министры пришли к единому мнению, что нужно продолжать работать со всеми участниками соглашения, чтобы подтолкнуть нефтяной рынок к равновесию. Новак сказал, что Россия склоняется к продлению соглашения. Думаю, что скоро нефтяные цены начнут расти, а в перспективе до конца года видится цель $62 по Brent".