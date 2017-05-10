Ситуация на рынке энергоносителей очень похожа на затишье перед бурей - "Аналитика Онлайн"

"На прошлой неделе мы видели снижение нефтяных фьючерсов ниже 50 долларов за баррель, это может быть только началом, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Вполне вероятно, что в ближайшее время нисходящий тренд продолжится и котировки черного золота упадут до 47 долларов за баррель, а возможно будут даже прорывы в район 45. Для того, чтобы изменить расстановку сил между быками и медведями на нефтяном рынке, нужен какой-то шок, в хорошем смысле этого слова. Нужны какие-то крайне позитивные заявления от ОПЕК или позитивные данные по запасам. Но скорее следует надеяться на 1-ое, чем на 2-ое. Напомним, что в конце мая пройдет встреча членов ОПЕК и других крупнейших производителей нефти по вопросу продления соглашения о сокращении добычи. В среду утром на торгах московской биржи курс доллара находится на отметке 58 рублей 10 копеек, евро торгуется в районе 63 рублей 15 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2010 пунктов, а котировки нефти марки Brent располагаются чуть выше 49 долларов за баррель".

Возможность продолжения нисходящего тренда висит над рынком, по мнению эксперта, как «дамоклов меч»: "Мы уже ранее говорили, что вполне вероятно снижение до 47 долларов, или даже будут попытки прорыва в район 45 долларов. А далее не стоит исключать и падения вплоть до 41-42 долларов. Нужно ли говорить о перспективах рубля в случае такого падения на рынке энергоносителей? Мы на протяжении долгого времени уверяли, что диапазон 56 - 57 рублей за доллар неплохо подходит для покупок американской валюты со среднесрочными целями 62 - 63 рубля. Эта рекомендация остается в силе, а те, кто воспользовались ею, подсчитывают прибыль".