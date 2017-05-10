Рубль демонстрирует относительную стабильность - "Нордеа Банк"

"В целом на глобальном валютном рынке по окончанию президентских выборов во Франции закономерно отмечается смещение фокуса внимания от политической повестки к действиям и комментариям ключевых регуляторов, а также статистике по инфляции. К слову сегодня глава ЕЦБ будет выступать в голландском парламенте. М. Драги, скорее всего, усилит недавние заявления члена исполнительного комитета И. Мерша в отношении уменьшающегося числа рисков для перспектив экономического роста еврозоны. В этом случае повышается вероятность начала обсуждения плана по изменению ДКП на июньском заседании. Евро данный сигнал может отыграть локальным ростом. USD накануне достигал месячного максимума после комментариев президента ФРБ Кливленда о том, что процесс повышения ставок продолжается. Вероятность повышения ставки ФРС на июньском заседании, оцениваемая на основе фьючерсов на FED Funds, подскочила к 100%. Принимая во внимание ожидаемые шаги и сигналы от ФРС и ЕЦБ, аппетит к рисковым активам в ближайшее время будет сокращаться. EURUSD краткосрочно – 1.082-1.094. Рубль после того как частично восстановил потери конца прошлой недели, демонстрирует относительную стабильность. Нефтяные цены сдержанно подрастают, оказывая поддержку национальной валюте. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, завтра отчет ОПЕК. До конца недели основным ориентиром для рубля останется нефть, пара USD/RUB видится в диапазоне - 57.7-59.6", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.