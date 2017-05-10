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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня – 57,90-58,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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10 мая 2017 года 13:21
Торговый диапазон на сегодня – 57,90-58,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, рубль на открытии биржевой сессии смог укрепиться с отметки 58,35 руб./долл. до 57,95 руб./долл., - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Далее торги сместились за границу 58,00 руб./долл. В целом можно отметить, что длинные выходные российская валюта перенесла без существенных потерь. Основное давление оказывает снижение цен на нефть – стоимость нефтяных контрактов колеблется в районе 49,00-49,25 долл./баррель. Данные Американского института нефти, показавшие снижение запасов сырой нефти на 5,79 млн баррелей за неделю, не оказали положительного влияния на динамику нефтяного рынка. Игроки ждут заседания ОПЕК, однако, судя по настроениям, ожидания эти полны скептицизма. Даже если венские соглашения продлят еще на полгода, это мало изменит ситуацию. Требуются более радикальные меры – еще большее сокращение добычи сырья со стороны участников ОПЕК+. На сегодня макроэкономический календарь не богат на события. Вечером свою отчетность представит Министерство энергетики США, если подтвердится сокращение запасов сырой нефти за неделю, это может улучшить ситуацию с ценами на нефть. Однако вряд ли это сможет поднять котировки выше 50 долл./баррель. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 57,90-58,40 руб./долл.".
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10 мая 2017 года 14:55
Скоро нефтяные цены начнут расти, а в перспективе до конца года видится цель $62 по Brent - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Котировки нефти отскакивают наверх, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - По данным, предоставленным вчера институтом API, запасы нефти значительно снизились. В четверг состоялись переговоры министра... читать дальше
.10 мая 2017 года 14:20
"На прошлой неделе мы видели снижение нефтяных фьючерсов ниже 50 долларов за баррель, это может быть только началом, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Вполне вероятно, что в ближайшее время нисходящий тренд продолжится и котировки черного... читать дальше
.10 мая 2017 года 11:55
"Торги на валютном рынке в пятницу завершились умеренным укреплением рубля, - напоминаеют эксперты банка "Зенит". - Нефтяные котировки отскочили вверх от локальных минимумов, позволив рублю компенсировать потери предыдущего дня. На международном валютном рынке евро дешевел по факту состоявшегося... читать дальше
.10 мая 2017 года 11:28
"Котировки нефти Brent "замерли" в районе $49/баррель не в силах подняться выше сакраментального рубежа $50. Подъём прерван двумя обстоятельствами. Китай показал в апреле снижение роста экспорта год к году с 16,4% до 8% и импорта - с 20,3% до 11,9% по сравнению с мартом. А EIA повысила прогноз... читать дальше
.10 мая 2017 года 11:18
Цены на нефть марки Brent пробуют закрепиться в области около 50 долларов за баррель по мере того, как в США продолжается падение запасов, которое частично нивелирует опасения относительно роста добычи со стороны сланцевых компаний, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По... читать дальше
.10 мая 2017 года 10:03
"Нефтяные котировки вчера снизились более чем на 1%, однако на утро цены на нефть получили поддержку в виде отраслевых данных о снижении запасов в США по версии Американского института нефти. Так, согласно данным, запасы на прошлой недели упали на 5,79 млн баррелей. Сегодня рынок ждет официальной... читать дальше
.10 мая 2017 года 09:15
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги во вторник незначительным снижением, Nasdaq Composite вырос. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.05 мая 2017 года 19:02
Опасения о переизбытке предложения на рынке продавили цены Brent ниже отметки в 50 долларов США за баррель - Julius Baer
Цены на сырую нефть упали на 5% ниже уровня 50 долларов США за баррель, тем самым потеряв весь рост, набравшийся с момента объявления Ближним Востоком о сокращении производства, отмечает глава аналитики макро исследований и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Опасения о продолжающемся... читать дальше
.05 мая 2017 года 17:44
"Цена на нефть резко ускорила падение в азиатскую сессию пятницы, минимум был зафиксирован на отметке 46.64 долл. за барр. Brent, произошел обвал цены на 1.5 доллара буквально в течение часа после 6 утра мск, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Затем позже утром пошел резкий отскок, цена... читать дальше
.05 мая 2017 года 14:50
"Доллар США незначительно отступил, сохраняя, тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления. В фокусе площадок данные по рынку труда и комментарии представителей ФРС США. Основное внимание будет обращено на данные по заработной плате. Мы ожидаем, что в годовом исчислении темпы средней почасовой... читать дальше
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