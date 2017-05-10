Торговый диапазон на сегодня – 57,90-58,40 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, рубль на открытии биржевой сессии смог укрепиться с отметки 58,35 руб./долл. до 57,95 руб./долл., - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Далее торги сместились за границу 58,00 руб./долл. В целом можно отметить, что длинные выходные российская валюта перенесла без существенных потерь. Основное давление оказывает снижение цен на нефть – стоимость нефтяных контрактов колеблется в районе 49,00-49,25 долл./баррель. Данные Американского института нефти, показавшие снижение запасов сырой нефти на 5,79 млн баррелей за неделю, не оказали положительного влияния на динамику нефтяного рынка. Игроки ждут заседания ОПЕК, однако, судя по настроениям, ожидания эти полны скептицизма. Даже если венские соглашения продлят еще на полгода, это мало изменит ситуацию. Требуются более радикальные меры – еще большее сокращение добычи сырья со стороны участников ОПЕК+. На сегодня макроэкономический календарь не богат на события. Вечером свою отчетность представит Министерство энергетики США, если подтвердится сокращение запасов сырой нефти за неделю, это может улучшить ситуацию с ценами на нефть. Однако вряд ли это сможет поднять котировки выше 50 долл./баррель. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 57,90-58,40 руб./долл.".