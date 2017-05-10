При отсутствии неожиданностей котировки ОФЗ будут колебаться около текущих значений - Промсвязьбанк

"Сегодня в фокусе инвесторов будут переговоры между главой МИД РФ С. Лавровым и президентом США Д. Трампом, а также госсекретарем США Р.Тиллерсоном. Кроме того, Росстат представит данные по недельной инфляции. В оставшиеся 2 рабочих дня важных событий и статистики не ожидается. Полагаем, что при отсутствии неожиданностей котировки ОФЗ будут колебаться около текущих значений", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.