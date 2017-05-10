Пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 57,50-59 руб/долл. - Промсвязьбанк

В конце прошлой недели пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 57,90-58,80 руб/долл. Цены на нефть марки Brent пытались продемонстрировать коррекционное восстановление, но вернуться выше 50 долл/барр. не смогли, указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. На текущий момент ближайший фьючерс на Brent торгуется вблизи отметки в 49 долл/барр.

Сегодня в 17:30 мск будут опубликованы еженедельные данные по запасам и добыче нефти от Минэнерго США, а завтра будет опубликован ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК. Текущее снижение цен на «черное золото», вероятно, заставляет страны-производители нефти быть сговорчивее в вопросе пролонгации ограничений объемов добычи нефти и обсуждать продление соглашения за пределы 2017 г.

"Некоторое давление на рубль и другие валюты emerging markets в ближайшее время может исходить со стороны ожиданий повышения процентной ставки ФРС на июньском заседании, - полагает эксперт Промсвязьбанка. - Согласно фьючерсам на ставку, рынок уже оценивает вероятность данного события в 100%. Большинство валют развивающихся стран с конца апреля находятся под локальным давлением, и в ближайшее время эта тенденция может сохраниться. По паре доллар/рубль ожидаем консолидации в диапазоне 57,50-59 руб/долл. На наш взгляд, рубль по-прежнему заметно переоценен относительно нефти, поэтому в случае восстановления нефтяных цен, укрепление рубля может происходить более скромными темпами".