До конца текущей недели котировки вряд ли сильно отклонятся от уровня 58 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"В условиях пониженной ликвидности из-за сокращенной рабочей недели возможна сильная реакция курса рубля на внешний новостной фон. Как и ранее, мы считаем рубль переоцененным, в мае ожидаем умеренного ослабления рубля до 59-60 руб./$. Но до

конца текущей недели котировки вряд ли сильно отклонятся от уровня 58 руб./$", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".