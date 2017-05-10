Нефтяной рынок напуган продолжающимся ростом добычи в США - Банк "Зенит"

"Торги на валютном рынке в пятницу завершились умеренным укреплением рубля, - напоминаеют эксперты банка "Зенит". - Нефтяные котировки отскочили вверх от локальных минимумов, позволив рублю компенсировать потери предыдущего дня. На международном валютном рынке евро дешевел по факту состоявшегося второго тура выборов президента Франции. Победа Макрона снизила риски целостности ЕС, но вызвала распродажу евро. От пятничных уровней основная валютная пара снизилась на 90 бп до $1.0870 Нефтяной рынок напуган продолжающимся ростом добычи в США, при этом инвесторов не радует даже потенциальная пролонгация соглашения в рамках ОПЕК+. Федрезерв намерен продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, а также рассматривает возможность начала сокращения баланса позже в текущем году. Все это не способствует росту интереса к валютам развивающихся экономик, делая спекуляции на разнице процентных ставок значительно менее прибыльными. Вместе с тем, нервозная реакция нефтяного рынка пока выглядит, скорее, как попытка заложить негативный сценарий в котировки, нежели фундаментальный пересмотр перспектив, поэтому может оказаться непродолжительной".