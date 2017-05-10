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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяной рынок напуган продолжающимся ростом добычи в США - Банк "Зенит"
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10 мая 2017 года 11:55
Нефтяной рынок напуган продолжающимся ростом добычи в США - Банк "Зенит"
"Торги на валютном рынке в пятницу завершились умеренным укреплением рубля, - напоминаеют эксперты банка "Зенит". - Нефтяные котировки отскочили вверх от локальных минимумов, позволив рублю компенсировать потери предыдущего дня. На международном валютном рынке евро дешевел по факту состоявшегося второго тура выборов президента Франции. Победа Макрона снизила риски целостности ЕС, но вызвала распродажу евро. От пятничных уровней основная валютная пара снизилась на 90 бп до $1.0870 Нефтяной рынок напуган продолжающимся ростом добычи в США, при этом инвесторов не радует даже потенциальная пролонгация соглашения в рамках ОПЕК+. Федрезерв намерен продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, а также рассматривает возможность начала сокращения баланса позже в текущем году. Все это не способствует росту интереса к валютам развивающихся экономик, делая спекуляции на разнице процентных ставок значительно менее прибыльными. Вместе с тем, нервозная реакция нефтяного рынка пока выглядит, скорее, как попытка заложить негативный сценарий в котировки, нежели фундаментальный пересмотр перспектив, поэтому может оказаться непродолжительной".
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10 мая 2017 года 14:55
Скоро нефтяные цены начнут расти, а в перспективе до конца года видится цель $62 по Brent - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.10 мая 2017 года 11:28
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.10 мая 2017 года 11:18
Цены на нефть марки Brent пробуют закрепиться в области около 50 долларов за баррель по мере того, как в США продолжается падение запасов, которое частично нивелирует опасения относительно роста добычи со стороны сланцевых компаний, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По... читать дальше
.10 мая 2017 года 10:03
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.10 мая 2017 года 09:15
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги во вторник незначительным снижением, Nasdaq Composite вырос. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.05 мая 2017 года 19:02
Опасения о переизбытке предложения на рынке продавили цены Brent ниже отметки в 50 долларов США за баррель - Julius Baer
Цены на сырую нефть упали на 5% ниже уровня 50 долларов США за баррель, тем самым потеряв весь рост, набравшийся с момента объявления Ближним Востоком о сокращении производства, отмечает глава аналитики макро исследований и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Опасения о продолжающемся... читать дальше
.05 мая 2017 года 17:44
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.05 мая 2017 года 14:50
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.05 мая 2017 года 14:32
Рубль продолжит ослабевать перед длинными выходными и президентскими выборами во Франции - Банк "Глобэкс"
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