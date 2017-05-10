Достигнутый рубеж в $46-46,6 по нефти способен оказаться локальным минимумом цен - TeleTrade

"Котировки нефти Brent "замерли" в районе $49/баррель не в силах подняться выше сакраментального рубежа $50. Подъём прерван двумя обстоятельствами. Китай показал в апреле снижение роста экспорта год к году с 16,4% до 8% и импорта - с 20,3% до 11,9% по сравнению с мартом. А EIA повысила прогноз добычи в стране до 9,3 млн барр./сутки в 2017 году и 9,96 млн барр. в 2018 году. Но сенсационным стало даже не это, а предположение EIA о том, что мировое предложение в 2017 году. повысится до 98,5 млн барр., а спрос - до 98,3 млн барр. в сутки. То есть балансировки не будет, избыток останется, причём и в 2018 году тоже. Это контрастирует с прогнозами и МЭА, и ОПЕК. Поэтому локально на текущей неделе нефть не подрастает даже при долгожданном снижении запасов в США на 5,8 млн барр. по данным Института нефти API. Впрочем, игроки предпочитают ждать официальные данные от Минэнерго в среду, 10 мая. И всё же основной фактор по-прежнему - вопрос продления сокращения добычи ОПЕК+. Причём появились разговоры о распространении его и на 2018 год. Видимо, расчёты EIA на будущий год имеют определённые основания, и для перелома баланса в сторону спроса такое продление может понадобиться. И всё же представляется данная картина чересчур пессимистичной. Объём добычи в США уже достиг 9,3 млн барр., а проявления сокращения в ОПЕК+ лишь начинают проявляться. Поддержание его на 1,5-1,8 млн барр. ниже начала года постепенно перекроет рост в США, Канаде, Ливии. Но убедить недоверчивых инвесторов может лишь реальное последовательное уменьшение запасов. Оно состоится, очевидно, летом на фоне сезонного повышения спроса и в случае продления соглашения 25 мая. Это закрепит цены выше не только $50, но и способно постепенно поднять их до $55 и выше. Поэтому достигнутый рубеж $46-46,6 способен оказаться локальным минимумом цен", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.