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10 мая 2017 года 11:28
Достигнутый рубеж в $46-46,6 по нефти способен оказаться локальным минимумом цен - TeleTrade
"Котировки нефти Brent "замерли" в районе $49/баррель не в силах подняться выше сакраментального рубежа $50. Подъём прерван двумя обстоятельствами. Китай показал в апреле снижение роста экспорта год к году с 16,4% до 8% и импорта - с 20,3% до 11,9% по сравнению с мартом. А EIA повысила прогноз добычи в стране до 9,3 млн барр./сутки в 2017 году и 9,96 млн барр. в 2018 году. Но сенсационным стало даже не это, а предположение EIA о том, что мировое предложение в 2017 году. повысится до 98,5 млн барр., а спрос - до 98,3 млн барр. в сутки. То есть балансировки не будет, избыток останется, причём и в 2018 году тоже. Это контрастирует с прогнозами и МЭА, и ОПЕК. Поэтому локально на текущей неделе нефть не подрастает даже при долгожданном снижении запасов в США на 5,8 млн барр. по данным Института нефти API. Впрочем, игроки предпочитают ждать официальные данные от Минэнерго в среду, 10 мая. И всё же основной фактор по-прежнему - вопрос продления сокращения добычи ОПЕК+. Причём появились разговоры о распространении его и на 2018 год. Видимо, расчёты EIA на будущий год имеют определённые основания, и для перелома баланса в сторону спроса такое продление может понадобиться. И всё же представляется данная картина чересчур пессимистичной. Объём добычи в США уже достиг 9,3 млн барр., а проявления сокращения в ОПЕК+ лишь начинают проявляться. Поддержание его на 1,5-1,8 млн барр. ниже начала года постепенно перекроет рост в США, Канаде, Ливии. Но убедить недоверчивых инвесторов может лишь реальное последовательное уменьшение запасов. Оно состоится, очевидно, летом на фоне сезонного повышения спроса и в случае продления соглашения 25 мая. Это закрепит цены выше не только $50, но и способно постепенно поднять их до $55 и выше. Поэтому достигнутый рубеж $46-46,6 способен оказаться локальным минимумом цен", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
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10 мая 2017 года 14:55
Скоро нефтяные цены начнут расти, а в перспективе до конца года видится цель $62 по Brent - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Котировки нефти отскакивают наверх, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - По данным, предоставленным вчера институтом API, запасы нефти значительно снизились. В четверг состоялись переговоры министра... читать дальше
.10 мая 2017 года 14:20
"На прошлой неделе мы видели снижение нефтяных фьючерсов ниже 50 долларов за баррель, это может быть только началом, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Вполне вероятно, что в ближайшее время нисходящий тренд продолжится и котировки черного... читать дальше
.10 мая 2017 года 11:55
"Торги на валютном рынке в пятницу завершились умеренным укреплением рубля, - напоминаеют эксперты банка "Зенит". - Нефтяные котировки отскочили вверх от локальных минимумов, позволив рублю компенсировать потери предыдущего дня. На международном валютном рынке евро дешевел по факту состоявшегося... читать дальше
.10 мая 2017 года 11:18
Цены на нефть марки Brent пробуют закрепиться в области около 50 долларов за баррель по мере того, как в США продолжается падение запасов, которое частично нивелирует опасения относительно роста добычи со стороны сланцевых компаний, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По... читать дальше
.10 мая 2017 года 10:03
"Нефтяные котировки вчера снизились более чем на 1%, однако на утро цены на нефть получили поддержку в виде отраслевых данных о снижении запасов в США по версии Американского института нефти. Так, согласно данным, запасы на прошлой недели упали на 5,79 млн баррелей. Сегодня рынок ждет официальной... читать дальше
.10 мая 2017 года 09:15
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги во вторник незначительным снижением, Nasdaq Composite вырос. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.05 мая 2017 года 19:02
Опасения о переизбытке предложения на рынке продавили цены Brent ниже отметки в 50 долларов США за баррель - Julius Baer
Цены на сырую нефть упали на 5% ниже уровня 50 долларов США за баррель, тем самым потеряв весь рост, набравшийся с момента объявления Ближним Востоком о сокращении производства, отмечает глава аналитики макро исследований и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Опасения о продолжающемся... читать дальше
.05 мая 2017 года 17:44
"Цена на нефть резко ускорила падение в азиатскую сессию пятницы, минимум был зафиксирован на отметке 46.64 долл. за барр. Brent, произошел обвал цены на 1.5 доллара буквально в течение часа после 6 утра мск, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Затем позже утром пошел резкий отскок, цена... читать дальше
.05 мая 2017 года 14:50
"Доллар США незначительно отступил, сохраняя, тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления. В фокусе площадок данные по рынку труда и комментарии представителей ФРС США. Основное внимание будет обращено на данные по заработной плате. Мы ожидаем, что в годовом исчислении темпы средней почасовой... читать дальше
.05 мая 2017 года 14:32
Рубль продолжит ослабевать перед длинными выходными и президентскими выборами во Франции - Банк "Глобэкс"
«Цена нефти марки Brent упала на 7% до $47,2 за баррель из-за роста добычи нефти в США с ноября 2016 года при том, что OПЕК и страны вне картеля сокращают добычу в рамках ранее озвученной сделки, - комментирует главный аналитик Банка «Глобэкс» Виктор Веселов. - Это приводит к уравновешиванию... читать дальше
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