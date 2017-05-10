Считаем вероятным пребывание индекса ММВБ в мае в диапазоне 1950-2050 пунктов - ВТБ 24

За понедельник и вторник не произошло резких движений на мировых площадках, напоминает главный аналитик ВТБ24 Клещев Станислав. Нефть торгуется практически на тех же значениях, которые были вечером пятницы. При этом необходимо отметить, что новых попыток роста по нефти не наблюдалось – на пятничном отскоке вся энергия «быков» и закончилась. Словесные интервенции стран-производителей «чёрного золота» продолжились. Всё больше сторонников продления сделки по ограничению добычи. При этом стала допускаться возможность продления ограничений и за горизонт 2017 г.

На валютном рынке главной новостью стала победа Э.Макрона во втором туре президентских выборов во Франции. Ожидаемый результат и фиксация прибыли по евро на свершившемся факте. Единая европейская валюта потеряла за последние 2 торговые сессии почти 1 «фигуру» относительно «американца». Рассматриваем случившееся исключительно как европейскую историю. Никакого бегства в доллар нет. Склонность инвесторов к риску остаётся высокой. «Индикатор страха» - VIX – тестирует исторические минимумы. Последнее привлекает новых инвесторов в ETF на данный индикатор, хеджирующих таким образом позиции в акциях от возможной коррекции рынков.

"Для российского рынка акций на сегодняшнем открытии торгов принципиальными представляются итоги торгов депозитарными расписками в Лондоне. Неплохо подросли ЛУКОЙЛ и АФК Система. Хотя, что касается расписок Системы, рост был на невысоких оборотах. Полагаем, что возвращение российских участников после праздников будет определяющим в определении траектории движения котировок акций компании. Индекс ММВБ способен подтянуться к своей 200-дневной средней (2050 пунктов), однако сомнения по поводу перспектив нефти и курса рубля будут сдерживать покупки. Считаем вероятным нахождение Индекса ММВБ в диапазоне 1950-2050 пунктов в мае. Желающих воспользоваться трейдерской приметой «sell in May» на фоне возросших дивидендных выплат госкомпаний будет меньше, чем ранее, но всё же достаточно", - заключает эксперт банка.