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10 мая 2017 года 10:56
Считаем вероятным пребывание индекса ММВБ в мае в диапазоне 1950-2050 пунктов - ВТБ 24
За понедельник и вторник не произошло резких движений на мировых площадках, напоминает главный аналитик ВТБ24 Клещев Станислав. Нефть торгуется практически на тех же значениях, которые были вечером пятницы. При этом необходимо отметить, что новых попыток роста по нефти не наблюдалось – на пятничном отскоке вся энергия «быков» и закончилась. Словесные интервенции стран-производителей «чёрного золота» продолжились. Всё больше сторонников продления сделки по ограничению добычи. При этом стала допускаться возможность продления ограничений и за горизонт 2017 г. На валютном рынке главной новостью стала победа Э.Макрона во втором туре президентских выборов во Франции. Ожидаемый результат и фиксация прибыли по евро на свершившемся факте. Единая европейская валюта потеряла за последние 2 торговые сессии почти 1 «фигуру» относительно «американца». Рассматриваем случившееся исключительно как европейскую историю. Никакого бегства в доллар нет. Склонность инвесторов к риску остаётся высокой. «Индикатор страха» - VIX – тестирует исторические минимумы. Последнее привлекает новых инвесторов в ETF на данный индикатор, хеджирующих таким образом позиции в акциях от возможной коррекции рынков. "Для российского рынка акций на сегодняшнем открытии торгов принципиальными представляются итоги торгов депозитарными расписками в Лондоне. Неплохо подросли ЛУКОЙЛ и АФК Система. Хотя, что касается расписок Системы, рост был на невысоких оборотах. Полагаем, что возвращение российских участников после праздников будет определяющим в определении траектории движения котировок акций компании. Индекс ММВБ способен подтянуться к своей 200-дневной средней (2050 пунктов), однако сомнения по поводу перспектив нефти и курса рубля будут сдерживать покупки. Считаем вероятным нахождение Индекса ММВБ в диапазоне 1950-2050 пунктов в мае. Желающих воспользоваться трейдерской приметой «sell in May» на фоне возросших дивидендных выплат госкомпаний будет меньше, чем ранее, но всё же достаточно", - заключает эксперт банка.
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10 мая 2017 года 14:55
Скоро нефтяные цены начнут расти, а в перспективе до конца года видится цель $62 по Brent - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Котировки нефти отскакивают наверх, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - По данным, предоставленным вчера институтом API, запасы нефти значительно снизились. В четверг состоялись переговоры министра... читать дальше
.10 мая 2017 года 14:20
"На прошлой неделе мы видели снижение нефтяных фьючерсов ниже 50 долларов за баррель, это может быть только началом, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Вполне вероятно, что в ближайшее время нисходящий тренд продолжится и котировки черного... читать дальше
.10 мая 2017 года 11:55
"Торги на валютном рынке в пятницу завершились умеренным укреплением рубля, - напоминаеют эксперты банка "Зенит". - Нефтяные котировки отскочили вверх от локальных минимумов, позволив рублю компенсировать потери предыдущего дня. На международном валютном рынке евро дешевел по факту состоявшегося... читать дальше
.10 мая 2017 года 11:28
"Котировки нефти Brent "замерли" в районе $49/баррель не в силах подняться выше сакраментального рубежа $50. Подъём прерван двумя обстоятельствами. Китай показал в апреле снижение роста экспорта год к году с 16,4% до 8% и импорта - с 20,3% до 11,9% по сравнению с мартом. А EIA повысила прогноз... читать дальше
.10 мая 2017 года 11:18
Цены на нефть марки Brent пробуют закрепиться в области около 50 долларов за баррель по мере того, как в США продолжается падение запасов, которое частично нивелирует опасения относительно роста добычи со стороны сланцевых компаний, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По... читать дальше
.10 мая 2017 года 10:03
"Нефтяные котировки вчера снизились более чем на 1%, однако на утро цены на нефть получили поддержку в виде отраслевых данных о снижении запасов в США по версии Американского института нефти. Так, согласно данным, запасы на прошлой недели упали на 5,79 млн баррелей. Сегодня рынок ждет официальной... читать дальше
.10 мая 2017 года 09:15
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги во вторник незначительным снижением, Nasdaq Composite вырос. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.05 мая 2017 года 19:02
Опасения о переизбытке предложения на рынке продавили цены Brent ниже отметки в 50 долларов США за баррель - Julius Baer
Цены на сырую нефть упали на 5% ниже уровня 50 долларов США за баррель, тем самым потеряв весь рост, набравшийся с момента объявления Ближним Востоком о сокращении производства, отмечает глава аналитики макро исследований и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Опасения о продолжающемся... читать дальше
.05 мая 2017 года 17:44
"Цена на нефть резко ускорила падение в азиатскую сессию пятницы, минимум был зафиксирован на отметке 46.64 долл. за барр. Brent, произошел обвал цены на 1.5 доллара буквально в течение часа после 6 утра мск, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Затем позже утром пошел резкий отскок, цена... читать дальше
.05 мая 2017 года 14:50
"Доллар США незначительно отступил, сохраняя, тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления. В фокусе площадок данные по рынку труда и комментарии представителей ФРС США. Основное внимание будет обращено на данные по заработной плате. Мы ожидаем, что в годовом исчислении темпы средней почасовой... читать дальше
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