Индекс ММВБ будет проторговывать зону 2005-2015 пунктов - Промсвязьбанк

"В целом конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как поддерживающую российский фондовый рынок: цены на Brent находятся на уровнях пятницы, негатива из Франции не поступило, а мировые индексы за "длинные" майские выходные подросли. Кроме того, отметим и настраивающие на позитив стабильность рубля, а также корпоративный фон. Мы ждем, что в среду индекс ММВБ будет проторговывать зону 2005-2015 пунктов и, если ситуация на рынке нефти не ухудшится, к концу дня постарается пойти выше 2015 пунктов", - указывает руководитель направления Анализ отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.