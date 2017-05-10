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10 мая 2017 года 10:45
Индекс ММВБ будет проторговывать зону 2005-2015 пунктов - Промсвязьбанк
"В целом конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как поддерживающую российский фондовый рынок: цены на Brent находятся на уровнях пятницы, негатива из Франции не поступило, а мировые индексы за "длинные" майские выходные подросли. Кроме того, отметим и настраивающие на позитив стабильность рубля, а также корпоративный фон. Мы ждем, что в среду индекс ММВБ будет проторговывать зону 2005-2015 пунктов и, если ситуация на рынке нефти не ухудшится, к концу дня постарается пойти выше 2015 пунктов", - указывает руководитель направления Анализ отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
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.05 мая 2017 года 19:02
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.05 мая 2017 года 17:44
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.05 мая 2017 года 14:50
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