Ожидаем сохранения низкой интенсивности торгов облигациями - Росбанк

"На российском долговом рынке установилась традиционная для начала мая низкая активность торгов. За прошлую неделю кривая ОФЗ скорректировалась вверх на +8 бп/+10 бп по доходности, открывая новую неделю на уровнях 5 лет – 7,93%, 10 лет – 7,73% 15 лет – 7,97%. Кривая российских суверенных еврооблигаций также продолжает корректироваться вверх вслед за ослаблением кривой UST, интенсивность движения обеих кривых составила +4 бп/+8 бп с начала мая. На текущей короткой неделе мы ожидаем сохранения низкой интенсивности торгов при консолидации или умеренно повышательной динамике рынка, что дополнительно подкрепляется отсутствием первичного предложения со стороны Минфина на этой неделе", - отмечают специалисты Росбанка.