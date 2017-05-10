В ближайшие дни движение рубля будет ограничиваться диапазоном 57-59 за доллар - КИТ Финанс Брокер

"Российский рубль на прошлой неделе обновил локальные минимумы на фоне падения нефтяных котировок и "ястребиных" заявлений американского регулятора, оказывающих давление на валюты EM. Пара USD/RUB в ходе торгов в пятницу достигала уровня 58,82 руб. Евро показал максимум на отметке 64,62 руб. Любопытен и тот факт, что хедж-фонды сократили ставки на укрепление рубля до минимального уровня с 21 марта 2017 года. Так, данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США свидетельствуют о снижении короткой позиции хедж-фондов на 52%. В ближайшие дни движение рубля будет ограничиваться диапазоном 57-59 за доллар", - полагает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.