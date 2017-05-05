Опасения о переизбытке предложения на рынке продавили цены Brent ниже отметки в 50 долларов США за баррель - Julius Baer

Цены на сырую нефть упали на 5% ниже уровня 50 долларов США за баррель, тем самым потеряв весь рост, набравшийся с момента объявления Ближним Востоком о сокращении производства, отмечает глава аналитики макро исследований и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Опасения о продолжающемся переизбытке поставок и росте производства США оказали давление на цены, со вчерашним падением, вероятно, связанным с закрытием длинных позиций на фьючерсном рынке. Скептицизм вокруг эффективности сокращения поставок вырос на фоне того факта, что мировые запасы нефти сокращаются с меньшим, чем предполагалось темпом.

Возобновленный бум шельфовой добычи нефти в США подрывает намерения Ближнего Востока сократить поставки, и другие источники роста производства в ближайшее время не добавляют уверенности.

Производство нефти в США превзошло все ранние ожидания по поводу снижения добычи, и быстрое увеличение производства предполагает дальнейший рост, учитывая последнюю динамику бурения, указывает Н. Рюкер.

Цены вернулись к обоснованным уровням, что, по мнению эксперта, должно несколько отложить новый бум добычи шельфовой нефти, что необходимо для долгосрочной стабильности на нефтяном рынке.

Продление договора о сокращении поставок дальше июня выглядит теперь более вероятным, однако эффективность этой договорённости остается под вопросом. Последние месяцы выявили новые реалии нефтяного рынка, где динамичность и конкурентные преимущества шельфовой нефти США предотвращают рост цен выше отметки 50 долларов США за баррель.

"Однако с другой стороны мы вряд ли сможем переписать историю прошлогоднего обрушения цен на нефть, - резюмирует эксперт Julius Baer.- Мы меняем нашу рекомендацию по ценам на нефть с медвежьей на нейтральную и предлагаем трехмесячную целевую цену в 47,50 долларов США за баррель (предыдущий прогноз был 50,00 долларов США за баррель). Более того, так как уровень цен достиг нашей целевой отметки, мы закрываем нашу короткую позицию по фьючерсным контрактам с нефтью марки Brent, которая была инициирована в конце января. Цены на сырую нефть упали на 5%, тем самым потеряв весь рост, набравшийся с момента объявления Ближним Востоком о сокращении производства. Цены вернулись к фундаментально оправданным уровням, в то время как мировые поставки остаются избыточными и возобновленный бум шельфовой добычи в США подрывают старания Ближнего Востока ограничить поставки. Мы изменяем нашу рекомендацию на нейтральную с медвежьей и закрываем короткую позицию".