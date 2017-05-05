На следующей неделе наиболее вероятно сохранение коридора 57.5-59 руб./долл.- Бинбанк

"Нельзя исключать, что на следующей неделе спекулятивное давление на нефтяные цены сохранится, - прогнозирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - На настроения инвесторов могут оказать влияние статистика по экономике Китая, отчеты EIA и ОПЕК, регулярные данные по нефтяному рынку, если они окажутся негативными. Тем не менее, сохраняется достаточно высокая вероятность продления соглашения об ограничении добычи нефти, и это будет по-прежнему сдерживать ослабление рубля. Также давление на валюты стран с формирующимися рынками могут оказать доклады представителей ФРС США, которые в рамках последовательной политики регулятора по воздействию на ожидания частного сектора могут начать активно готовить рынок к повышению процентной ставки и открытому обсуждению вопроса о сокращении баланса регулятора на следующем заседании. Кроме того, в конце недели ожидается публикация статистики по инфляции и динамике розничной торговли в США в апреле, прогнозы аналитиков по которой достаточно оптимистичны. Таким образом, внешние условия на следующей неделе представляются, скорее, негативными для российской валюты, и вероятно сохранение ее относительно более слабых позиций (57.5-59 руб./долл.). На горизонте нескольких недель, когда внимание рынка будет в большей степени сфокусировано на действиях стран ОПЕК+, возможен возврат в коридор 55.5-57 руб./долл.".