Падают все сырьевые активы общим фронтом - ВТБ 24

"Цена на нефть резко ускорила падение в азиатскую сессию пятницы, минимум был зафиксирован на отметке 46.64 долл. за барр. Brent, произошел обвал цены на 1.5 доллара буквально в течение часа после 6 утра мск, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Затем позже утром пошел резкий отскок, цена поднималась до 48.93. Потом коррекция закончилась, цена снова идет вниз, в моменте котировка 48.35. Таким образом, формально давно озвученная нами цель по нефти – диапазон 46-48, была выполнена, хотя сейчас цена уже выше. Однако мы не думаем, что на этом падение нефти окончено, и впереди только ее рост. Как мы писали ранее, ждем общего сворачивания аппетитов к риску, здесь нефть оказалась впереди только из-за отраслевой специфики. Впрочем, в четверг сильное падение было и на меди, и на никеле, и на железной руде, и на угле".

И даже на пшенице и кукурузе. То есть, наконец пошло то явление, которого мы ждали давно – общее падение цен на активы (в пятницу это падение на сырьевых рынках в целом продолжается). Если посмотреть ту же медь, то она в последние месяцы вообще просто стояла на месте, и вдруг пошла с места в карьер, здесь все только начинается. Возможно, инвесторам стали внушать опасения последние негативные данные из Китая, в последние месяцы китайские индексы настроений менеджеров по закупкам стабильно снижаются. Но в целом о причинах лучше не гадать – просто все выросло за последний год настолько сильно, что в какой-то момент оно должно было начать падать. Поэтому, если говорить о нефти, то тем, кто не успел закрыть короткие позиции сегодня утром близко к минимумам, на взгляд аналитика банка, еще представится такая возможность. И тем более все только начинается на доллар-рубле. Сейчас доллар-рубль торгуется на 58.50, но это при нефти в рублях на 2830.

Рубль должен упасть на 17%, даже если цены на нефть останутся на месте, просто чтобы нефть в рублях вернулась к условно комфортному для бюджета уровню 3300. То есть рубль переоценен сейчас к нефти на 17%, цифра весьма немаленькая. Так что озвученные нами 62-63 по доллар-рублю мы еще увидим, уверен эксперт, тем более, что общее сворачивание аппетитов к риску только началось. К слову, американский рынок тоже показывал сильное снижение в четверг, но его “вытащили за уши” обратно, от минимума дня на 20847, показанного около 19:00 мск, индекс Dow Jones отскочил к закрытию 20951. Впрочем, удивительного тут ничего нет, американцы будут стараться до последнего держать свой рынок, дадут падать в первую очередь развивающимся рынкам. Повышение ставки, которое проводит ФРС США, как раз напрямую приведет к тому, что деньги (доллары) уйдут из периферии в центр (а США – центр эмиссии доллара), провоцируя негативные тенденции на периферийных рынках.

"В этой ситуации не сможет удержаться и главный оппонент доллара – единая европейская валюта. Пара евро-доллар в понедельник слегка снижается, в моменте котировка 1.0958. Мы по-прежнему считаем, что в этом году пара пойдет на паритет, но крупное снижение пойдет скорее позже летом. А пока мы ждем, что в ближайшие дни евро-доллар вернется к отметке 1.08. Возможно, катализатором роста доллара послужит публикация пятничных Nonfarm Payrolls", - заключает аналитик ВТБ 24.