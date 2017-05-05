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05 мая 2017 года 17:44
Падают все сырьевые активы общим фронтом - ВТБ 24
"Цена на нефть резко ускорила падение в азиатскую сессию пятницы, минимум был зафиксирован на отметке 46.64 долл. за барр. Brent, произошел обвал цены на 1.5 доллара буквально в течение часа после 6 утра мск, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Затем позже утром пошел резкий отскок, цена поднималась до 48.93. Потом коррекция закончилась, цена снова идет вниз, в моменте котировка 48.35. Таким образом, формально давно озвученная нами цель по нефти – диапазон 46-48, была выполнена, хотя сейчас цена уже выше. Однако мы не думаем, что на этом падение нефти окончено, и впереди только ее рост. Как мы писали ранее, ждем общего сворачивания аппетитов к риску, здесь нефть оказалась впереди только из-за отраслевой специфики. Впрочем, в четверг сильное падение было и на меди, и на никеле, и на железной руде, и на угле". И даже на пшенице и кукурузе. То есть, наконец пошло то явление, которого мы ждали давно – общее падение цен на активы (в пятницу это падение на сырьевых рынках в целом продолжается). Если посмотреть ту же медь, то она в последние месяцы вообще просто стояла на месте, и вдруг пошла с места в карьер, здесь все только начинается. Возможно, инвесторам стали внушать опасения последние негативные данные из Китая, в последние месяцы китайские индексы настроений менеджеров по закупкам стабильно снижаются. Но в целом о причинах лучше не гадать – просто все выросло за последний год настолько сильно, что в какой-то момент оно должно было начать падать. Поэтому, если говорить о нефти, то тем, кто не успел закрыть короткие позиции сегодня утром близко к минимумам, на взгляд аналитика банка, еще представится такая возможность. И тем более все только начинается на доллар-рубле. Сейчас доллар-рубль торгуется на 58.50, но это при нефти в рублях на 2830. Рубль должен упасть на 17%, даже если цены на нефть останутся на месте, просто чтобы нефть в рублях вернулась к условно комфортному для бюджета уровню 3300. То есть рубль переоценен сейчас к нефти на 17%, цифра весьма немаленькая. Так что озвученные нами 62-63 по доллар-рублю мы еще увидим, уверен эксперт, тем более, что общее сворачивание аппетитов к риску только началось. К слову, американский рынок тоже показывал сильное снижение в четверг, но его “вытащили за уши” обратно, от минимума дня на 20847, показанного около 19:00 мск, индекс Dow Jones отскочил к закрытию 20951. Впрочем, удивительного тут ничего нет, американцы будут стараться до последнего держать свой рынок, дадут падать в первую очередь развивающимся рынкам. Повышение ставки, которое проводит ФРС США, как раз напрямую приведет к тому, что деньги (доллары) уйдут из периферии в центр (а США – центр эмиссии доллара), провоцируя негативные тенденции на периферийных рынках. "В этой ситуации не сможет удержаться и главный оппонент доллара – единая европейская валюта. Пара евро-доллар в понедельник слегка снижается, в моменте котировка 1.0958. Мы по-прежнему считаем, что в этом году пара пойдет на паритет, но крупное снижение пойдет скорее позже летом. А пока мы ждем, что в ближайшие дни евро-доллар вернется к отметке 1.08. Возможно, катализатором роста доллара послужит публикация пятничных Nonfarm Payrolls", - заключает аналитик ВТБ 24.
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05 мая 2017 года 19:02
Опасения о переизбытке предложения на рынке продавили цены Brent ниже отметки в 50 долларов США за баррель - Julius Baer
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.05 мая 2017 года 14:50
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.05 мая 2017 года 13:30
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.05 мая 2017 года 13:05
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.05 мая 2017 года 12:48
"Для нефти Brent резкое падение с $51 до $46,7 было слишком эмоциональным, поскольку какого-то сильного нового драйвера нет. Наоборот, предчувствуя настрой рынка, страны-экспортёры, в том числе "джокер" Россия, объявили на днях о готовности продлить соглашение о снижении добычи. Но это не помогает... читать дальше
.05 мая 2017 года 12:24
Рост мировой экономики приведет к росту спроса на нефть на 1.3 млн баррелей в сутки к концу текущего года - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Колебания мировых цен на нефть активизировали дискуссию в экспертном сообществе по поводу того, являются ли происходящие сегодня события началом формирования новых тенденций на рынке энергоносителей. Вернутся ли нефтяные цены к оптимальному на сегодняшний день уровню в районе 55 долларов за... читать дальше
.05 мая 2017 года 11:17
Дальнейшее падение нефти продолжит оказывать давление на российский сегмент евробондов - Просвязьбанк
"Сегодня с утра доходности UST-10 стабилизируются на уровне 2,34-2,35% годовых, при этом падение цен на нефть продолжилось – "черное золото" подешевело еще более, чем на 2% - до $47,2 за баррель по Brent. Все это будет оказывать дальнейшее давление на российские евробонды. В то же время внимание... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:35
"Утром в пятницу ускорилось падение нефтяных котировок. Баррель Brent стоит уже $47,3 - падение с конца прошлой недели составляет уже 8,5%. Проблема состоит в сомнениях относительно продления "нефтяного пакта": под вопросом участие России. Да и эффективность сделки пока сомнительна ввиду... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:26
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг невыразительными и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы Гонконга, Китая и Австралии падают в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
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