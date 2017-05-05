Индекс ММВБ снизится по итогам дня менее чем на 0,5% - ИК "ФИНАМ"

"Ко второй половине пятничной торговой сессии основные российские фондовые индексы остаются в "красной зоне": ММВБ теряет более 0,3%, до 1993 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за слабого рубля теряет почти 0,8% и торгуется вблизи 1073 пунктов. В преддверии продолжительных выходных торговая активность снижена. Со стороны внешнего фона влияние на российский рынок умеренно негативное. По итогам сессии прогнозируется небольшое снижение по ММВБ - менее чем на 0,5%", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.