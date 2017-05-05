По рынку акций закрытие дня может оказаться без существенного "минуса" - "Открытие Брокер"

"К середине дня российский рынок акций незначительно снижался на пониженных объёмах. Провал нефти Brent до $47 за баррель обеспечили негативный старт торгов на Московской бирже. Однако к середине дня нефть смогла ликвидировать утренние потери, что также положительно сказалось на настроениях инвесторов. Российский рынок, с одной стороны, реагирует на слабую нефть, но, с другой – поддерживается слабым рублём. Поэтому закрытие дня может оказаться без существенного "минуса". Вечером ожидается повышенная активность в преддверии выступлений представителей ФРС", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.