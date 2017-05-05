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Главная / Аналитикам / Аналитика / ММВБ, вероятно, завершит неделю под ключевой отметкой 2000 пунктов - InstaForex
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05 мая 2017 года 15:51
ММВБ, вероятно, завершит неделю под ключевой отметкой 2000 пунктов - InstaForex
"В пятницу фондовые индексы РФ торгуются в "красной зоне", отыгрывая вчерашний обвал сырьевых рынков. При этом просадка выглядит умеренной, что отчасти обусловлено сегодняшними попытками нефти отойти от минимумов. Акции "Сбербанка" и "ВТБ" торгуются с понижением на 0,33% и 2,3% соответственно. В нефтегазовом секторе наблюдается разнонаправленная динамика. До конца торгов на российском рынке вряд ли произойдет заметное улучшение настроений. Нефть остается на низких уровнях, а игроки предпочитают соблюдать осторожность и не принимать активных торговых решений перед уходом на длинные выходные. Так, ММВБ, вероятно, завершит неделю под ключевой отметкой 2000 пунктов. А после праздников, в среду, российские игроки будут с опозданием отыгрывать результаты выборов во Франции, где ставят на победу Макрона", – отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.
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05 мая 2017 года 19:02
Опасения о переизбытке предложения на рынке продавили цены Brent ниже отметки в 50 долларов США за баррель - Julius Baer
Цены на сырую нефть упали на 5% ниже уровня 50 долларов США за баррель, тем самым потеряв весь рост, набравшийся с момента объявления Ближним Востоком о сокращении производства, отмечает глава аналитики макро исследований и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Опасения о продолжающемся... читать дальше
.05 мая 2017 года 17:44
"Цена на нефть резко ускорила падение в азиатскую сессию пятницы, минимум был зафиксирован на отметке 46.64 долл. за барр. Brent, произошел обвал цены на 1.5 доллара буквально в течение часа после 6 утра мск, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Затем позже утром пошел резкий отскок, цена... читать дальше
.05 мая 2017 года 14:50
"Доллар США незначительно отступил, сохраняя, тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления. В фокусе площадок данные по рынку труда и комментарии представителей ФРС США. Основное внимание будет обращено на данные по заработной плате. Мы ожидаем, что в годовом исчислении темпы средней почасовой... читать дальше
.05 мая 2017 года 14:32
Рубль продолжит ослабевать перед длинными выходными и президентскими выборами во Франции - Банк "Глобэкс"
«Цена нефти марки Brent упала на 7% до $47,2 за баррель из-за роста добычи нефти в США с ноября 2016 года при том, что OПЕК и страны вне картеля сокращают добычу в рамках ранее озвученной сделки, - комментирует главный аналитик Банка «Глобэкс» Виктор Веселов. - Это приводит к уравновешиванию... читать дальше
.05 мая 2017 года 13:30
Возможно, сейчас мы перейдем в диапазон 45-55 долларов за баррель Brent вместо 50-60 - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под интенсивным давлением по мере того как рост добычи в США нервирует инвесторов, давая основания полагать, что он может свести на нет усилия ОПЕК по балансировке рынка, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.05 мая 2017 года 13:05
Пробой отметки 50$ за баррель Brent впервые с ноября 2016 года - тревожный звоночек, и 47$ - это лишь первая цель - "Аналитика Онлайн"
Котировки черного золота испытали сильнейшее падение за последнее время. Произошло это на фоне слухов о том, что Россия может не присоединиться к продлению сделки по сокращению добычи, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. "Стоило нам только вчера... читать дальше
.05 мая 2017 года 12:48
"Для нефти Brent резкое падение с $51 до $46,7 было слишком эмоциональным, поскольку какого-то сильного нового драйвера нет. Наоборот, предчувствуя настрой рынка, страны-экспортёры, в том числе "джокер" Россия, объявили на днях о готовности продлить соглашение о снижении добычи. Но это не помогает... читать дальше
.05 мая 2017 года 12:24
Рост мировой экономики приведет к росту спроса на нефть на 1.3 млн баррелей в сутки к концу текущего года - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Колебания мировых цен на нефть активизировали дискуссию в экспертном сообществе по поводу того, являются ли происходящие сегодня события началом формирования новых тенденций на рынке энергоносителей. Вернутся ли нефтяные цены к оптимальному на сегодняшний день уровню в районе 55 долларов за... читать дальше
.05 мая 2017 года 11:17
Дальнейшее падение нефти продолжит оказывать давление на российский сегмент евробондов - Просвязьбанк
"Сегодня с утра доходности UST-10 стабилизируются на уровне 2,34-2,35% годовых, при этом падение цен на нефть продолжилось – "черное золото" подешевело еще более, чем на 2% - до $47,2 за баррель по Brent. Все это будет оказывать дальнейшее давление на российские евробонды. В то же время внимание... читать дальше
.05 мая 2017 года 09:35
"Утром в пятницу ускорилось падение нефтяных котировок. Баррель Brent стоит уже $47,3 - падение с конца прошлой недели составляет уже 8,5%. Проблема состоит в сомнениях относительно продления "нефтяного пакта": под вопросом участие России. Да и эффективность сделки пока сомнительна ввиду... читать дальше
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