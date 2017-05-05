ММВБ, вероятно, завершит неделю под ключевой отметкой 2000 пунктов - InstaForex

"В пятницу фондовые индексы РФ торгуются в "красной зоне", отыгрывая вчерашний обвал сырьевых рынков. При этом просадка выглядит умеренной, что отчасти обусловлено сегодняшними попытками нефти отойти от минимумов. Акции "Сбербанка" и "ВТБ" торгуются с понижением на 0,33% и 2,3% соответственно. В нефтегазовом секторе наблюдается разнонаправленная динамика. До конца торгов на российском рынке вряд ли произойдет заметное улучшение настроений. Нефть остается на низких уровнях, а игроки предпочитают соблюдать осторожность и не принимать активных торговых решений перед уходом на длинные выходные. Так, ММВБ, вероятно, завершит неделю под ключевой отметкой 2000 пунктов. А после праздников, в среду, российские игроки будут с опозданием отыгрывать результаты выборов во Франции, где ставят на победу Макрона", – отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.