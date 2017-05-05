Дополнительное давление на российские индексы оказывает сокращение позиций в высокорискованных бумагах - Dukascopy Bank SA

"Снижение цен на нефть в пятницу, 5 мая, негативно сказалось на российских индексах акций. Дело в том, что цена на нефть марки Brent опустилась сегодня до $47 за баррель на опасениях отмены ограничительных квот. Дополнительное давление на российские индексы оказывает сокращение позиций в высокорискованных бумагах перед длительными выходными. В итоге индекс ММВБ не удержался на отметке 2000 пунктов и на текущий момент снижается на 0,4%, а индекс РТС потерял 0,7%. Во второй половине дня в США будет опубликованная важная макроэкономическая статистика по рынку труда за апрель. Если прирост новых рабочих мест ускорится, то валюты развивающихся стран окажутся под давлением. Также есть вероятность, что цены на нефть могут продолжить свое движение вниз в преддверии выхода еженедельных данных Baker Hughes по изменению количества буровых установок в США", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.