Только текущее позитивное отношение инвесторов к EM в целом спасает рынок акций РФ от еще больших распродаж - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 3 мая 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что только текущее позитивное отношение инвесторов к EM в целом спасает рынок акций РФ от еще больших распродаж.

"Наш анализ показывает, что в начале мая розничные инвесторы стали чистыми продавцами. Средние длинные позиции самых ликвидных бумаг, торгуемых на "Московской бирже", сократились на 0,1%. Короткие позиции увеличились на четверть, что свидетельствует о стремительном ухудшении рыночных настроений. Учитывая очередной удар по уверенности инвесторов в России (ситуация вокруг АФК "Система" (MOEX: AFKS)), в ближайшем будущем мы не ожидаем улучшения настроений розничных инвесторов", - говорится в обзоре.

За отчетную неделю оттоки из ETF, ориентированных на Россию, составили $54 млн, перевесив небольшие притоки на российский фондовый рынок через фонды GEM (глобальные фонды, ориентированные на развивающиеся рынки). "Таким образом, динамика потоков остается отрицательной, при этом в краткосрочной перспективе мы видим риск ускорения оттоков. Ключевым фактором для реализации нашего сценария "пришел май - продавай" мы считаем общее отношение инвесторов к глобальным развивающимся рынкам", - пишет В.Смольянинов.

Институциональные инвесторы также находятся в стане продавцов. По данным последней недели, они развернули свои позиции на 180 градусов, став чистым продавцами с двукратным перевесом над покупателями.

"Торговая активность в период между майскими праздниками не позволяет полноценно проанализировать предпочтения инвесторов, учитывая историческую предрасположенность этого периода к распродажам. Тем не менее, мы отмечаем хороший спрос на бумаги экспортеров, что сопровождалось умеренными продажами внутренних историй в рамках тренда предыдущей недели. Кроме того, мы увидели небольшой сдвиг предпочтений в сторону бумаг с высокой рыночной капитализацией и бумаг с самыми низкими значениями текущего P/E", - говорится в обзоре.