Рублю напомнили, что он - сырьевая валюта - "Нордеа Банк"

"Доллар США незначительно отступил, сохраняя, тем не менее, потенциал дальнейшего укрепления. В фокусе площадок данные по рынку труда и комментарии представителей ФРС США. Основное внимание будет обращено на данные по заработной плате. Мы ожидаем, что в годовом исчислении темпы средней почасовой заработной платы останутся неизменными на уровне 2,7%, что выглядит достаточным для сохранения плана ФРС о темпах повышения ставки в текущем году. Тематика сегодняшнего выступления главы ФРС не предполагает обсуждение денежно-кредитной политики, т.о. большего внимания заслуживает речь вице-председателя ФРС Фишера (18.30 мск). Касательно европейской валюты стоит отметить, что потенциал дальнейшего роста при победе Макрона выглядит ограниченным. EUR/USD краткосрочно – 1.089-1.11. Рублю напомнили, что он сырьевая валюта. Резкое снижение нефтяных цен к отметкам ноября прошлого года (Brent достигала уровней ниже $47) ретранслировалось в потери рубля. Открытие сегодняшней сессии по паре USDRUB проходило на уровне 58.8. Общий внешний фон для сырьевых валют остается негативным, снижение демонстрируют не только традиционные EM валюты, но и NOK, AUD, NZD, CAD. Давление на сырьевые активы подкрепляется ожиданиями повышения ключевой ставки ФРС в июне. Дальнейшее динамика рубля останется во власти нефтяных цен, дальнейшее снижение которых нельзя исключать принимая во внимание сегодняшние данные по числу буровых в США, а также реакции доллара на отчет по занятости США. Помимо этого обращает на себя внимание стоимость нефти в рублях, которая находится в «некомфортной» зоне учитывая бюджетный фактор. USD/RUB краткосрочно 57.8-59.6", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.