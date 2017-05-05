Рубль продолжит ослабевать перед длинными выходными и президентскими выборами во Франции - Банк "Глобэкс"

«Цена нефти марки Brent упала на 7% до $47,2 за баррель из-за роста добычи нефти в США с ноября 2016 года при том, что OПЕК и страны вне картеля сокращают добычу в рамках ранее озвученной сделки, - комментирует главный аналитик Банка «Глобэкс» Виктор Веселов. - Это приводит к уравновешиванию эффекта влияния на цены. Также отметим, что указ Президента США о добыче нефти на территории федеральных земель и вод позволяет прогнозировать увеличение добычи американскими нефтяниками, что снова негативно скажется на ее цене. Кроме того, нефтяные компании-гиганты накопили на своих балансах существенное количество денежных средств, которые они могли инвестировать в 2015-2016 годах в разработку новых технологий добычи и производства нефти, что позволило бы им снизить себестоимость добычи нефти. Более того, субнефтяные отрасли также могли приспособиться к низким ценам на нефть и производным товарам. Возможно поэтому трейдеры видят постоянное увеличение числа активных буровых вышек в США с июня 2016 года в 316 ед. до 697 ед на конец апреля 2017 года. В то время как запасы нефти в США снижаются слабым темпом при прогнозах до 3,5 млн барр. в неделю. Получается, что прогнозы не оправдываются, а это добавляет негатива рынку. В результате вчера увеличились объемы торгов в июльских фьючерсах на нефть, что показывает негативное настроение трейдеров на ближайшую перспективу. Однако вполне возможно, что сейчас реализуется сценарий «Покупай слухи-продавай факты». Перед заседанием ОПЕК 25 мая, где будет анонсировано решение о продолжении снижения добычи нефти, трейдеры открывают короткие позиции по нефти. При приближении даты «X», трейдеры начнут спекулятивно покупать, надеясь на позитивный исход заседания ОПЕК. Так реализуется сценарий».