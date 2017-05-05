Возможно, сейчас мы перейдем в диапазон 45-55 долларов за баррель Brent вместо 50-60 - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под интенсивным давлением по мере того как рост добычи в США нервирует инвесторов, давая основания полагать, что он может свести на нет усилия ОПЕК по балансировке рынка, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне 5 мая в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 47,88 доллара за баррель, теряя по итогам недели 7,9%. Одновременно американский эталон WTI стоил 44,80 доллара за баррель, снижаясь за этот же период на 8,9%.

Агентство энергетической информации США по итогам предыдущей недели зафиксировало рост добычи в стране на 28 тысяч баррелей в сутки до 9,29 миллиона. С начала года она выросла уже почти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Участники рынка нефти нервируются ростом добычи в США, опасаясь, что увеличение производства в крупнейшей экономике мира, которое, по их мнению, может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению добычи и балансировке рынка. После того как контракты Brent с ближайшим сроком экспирации стали падать ниже 50 долларов за баррель, объемы торгов возросли многократно. Складывается ощущение, что выходить из позиций стали крупные участники. Думаю, на следующей неделе мы уже получим данные по существенному сокращению числа длинных позиций.

"Однако, я склонен полагать, что это падение излишне эмоционально. Сейчас котировки находятся ниже тех уровней, на которых они были даже до принятия решения ОПЕК по сокращению добычи. Картель и 11 стран убрали с рынка почти 2 млн баррелей в сутки, а США прибавили около 500 тыс. Получается, что решение ОПЕК+ не повлияло на цены. Это просто нелогично с фундаментальной точки зрения. Рынок очень быстро придет к осознанию этого, и котировки поднимутся к 50 долларам за баррель. Вполне возможно, сейчас мы перейдем в диапазон 45-55 долларов за баррель вместо 50-60, но существенного падения цен ожидать на новостях по росту добычи в США я бы не стал. Тем более, что 25 мая картель, скорее всего, продлит соглашение по сокращению добычи", - заключает эксперт ГК.