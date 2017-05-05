Пара доллар/рубль может дойти до уровней 58,5-59 - TeleTrade

"У пары доллар/рубль из-за падения нефти сформирована на графике техническая разворотная фигура "двойное дно". И потенциал роста пары вполне может привести к уровням 58,5-59 руб./доллар. Сейчас рубль вновь переоценен, долларовая цена барреля составляет около 2800 руб., а для бюджета комфортны уровни более 3000 руб. Кроме того, сезонное увеличение импорта создаст к лету дополнительный спрос на валюту. Да и приближение роста ставки ФРС в июне сделает доллары более привлекательными для инвесторов в мире", - полагает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.