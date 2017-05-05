Летом котировки вернутся к $53-55 по Brent - TeleTrade

"Для нефти Brent резкое падение с $51 до $46,7 было слишком эмоциональным, поскольку какого-то сильного нового драйвера нет. Наоборот, предчувствуя настрой рынка, страны-экспортёры, в том числе "джокер" Россия, объявили на днях о готовности продлить соглашение о снижении добычи. Но это не помогает пока, потому что, несмотря на сокращение ОПЕК+, запасы в мире уменьшаются медленно, а несгибаемые американские сланцевики наращивают производство. Добыча в США дошла уже до 9,3 млн барр. в сутки. И всё же падение цен к уровням ноября 2016 года избыточное, усиленное техническим фактором прорыва сильнейшей поддержки на $49,7-50. Ниже данного рубежа просто нет сильных ограничителей, вот котировки и "провалились" так глубоко. Но ведь тогда, в ноябре, ещё не действовало сокращение добычи, и даже вопрос о соглашении был не решён. Превышение предложения над спросом составляло более 1 млн барр в сутки. С тех пор страны ОПЕК+ снизили добычу примерно на 1,5-1,7 млн барр., а США подняли на 0,8 млн барр. Поэтому провал нынешний не соответствует конъюнктуре. Когда реальное уменьшение запасов станет проявляться (в случае наиболее вероятного продления сокращения добычи), технические и спекулятивные факторы отойдут на второй план. Предполагаем, что летом котировки вернутся к $53-55 Brent", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.