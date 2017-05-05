Пробой отметки 50$ за баррель Brent впервые с ноября 2016 года - тревожный звоночек, и 47$ - это лишь первая цель - "Аналитика Онлайн"

Котировки черного золота испытали сильнейшее падение за последнее время. Произошло это на фоне слухов о том, что Россия может не присоединиться к продлению сделки по сокращению добычи, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

"Стоило нам только вчера написать, что рынок нефти висит на волоске и Brent может упасть до 45 - 47 долларов за баррель, как это и произошло, - указывает эксперт. - Июльский контракт на поставку североморской нефти в пятницу утром опускался чуть ниже 47 долларов. Виновником такого снижения называют Дмитрия Пескова, который сказал, что вопрос о продлении сделки с ОПЕК не рассматривался. Участники рынка расценили это как сигнал к разрыву соглашения. Помимо этого стало известно, что начались активные продажи черного золота с танкеров, которые используются в качестве хранилищ. При текущих цена держать в трюмах продукцию становится невыгодно. В пятницу утром на торгах московской биржи курс доллара находится на отметке 58 рублей 30 копеек, евро торгуется вблизи 63 рублей 95 копеек, индекс ММВБ вновь упал ниже 2000 пунктов, а цены смесь Brent держатся около 49 долларов за баррель".

Постфактум объяснить с фундаментальной точки зрения можно любое движение на рынке, уверен Г. Задоя. Вот и сейчас также с нефтью, подчеркивает аналитик: "Причину падения найти не сложно. Вопрос в дальнейших перспективах. Пробой отметки 50$ впервые с ноября 2016 года - тревожный звоночек. 47$ - это лишь первая цель. Если Brent сможет закрепиться ниже 50$, то нас наверняка ждут попытки пробоя 47$ с целью на отметке 45$. Потом мы можем уйти и на 41 - 42$. Нужно ли говорить о перспективах рубля в случае такого падения на рынке энергоносителей? Мы на протяжении долгого времени уверяли, что диапазон 56 - 57 рублей за доллар неплохо подходит для покупок американской валюты со среднесрочными целями 62 - 63 рубля. Эта рекомендация остается в силе, а те, кто воспользовались ею подсчитывают прибыль".