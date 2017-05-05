К завершению весны пара доллар/рубль будет в диапазоне 58-62 - БКС Глобал Маркетс

"В настоящее время можно говорить о развороте тренда на укрепление рубля, поскольку цены на нефть продолжают падать, и рубль не может не начать реагировать на это. Напомним, до того курс рубля был движим исключительно спекулятивными потоками капитала, которые были преимущественно направлены на рынок рублевых облигаций, игнорируя как цены на нефть, так и покупки валюты со стороны Минфина. Более того, ралли на рынке рублевых облигаций, вероятно, скоро подойдет к концу, и поток спекулятивного капитала может резко развернуться. Особенно если ФРС продолжит дальше повышать ставку. К завершению весны я ожидаю пару доллар/рубль в диапазоне 58-62", - отмечает руководитель Дирекции по торговле акциями БКС Глобал Маркетс Олег Ачкасов.