К продажам рубля подключаются и локальные игроки - Банк "Зенит"

"На рубль оказывается всестороннее давление как со стороны нефтяного рынка, так и от постепенного снижения спекулятивной активности, базирующейся на разнице базовых процентных ставок. Еще один негативный фактор для рубля – сокращение активности carry trade. Российский Центробанк довольно агрессивно смягчил процентную политику, тогда как Федрезерв США на заседании в среду подтвердил намерение следовать "ястребиной" политике далее в текущем году, несмотря на откровенно слабые экономические данные первого квартала года. Таким образом, совокупность слабости нефтяного рынка и постепенно сужающегося спрэда между процентными ставками по рублевым и долларовым активам заставляет инвесторов отдать предпочтение более стабильным, но менее доходным валютам. Уходить на увеличенные выходные с таким набором исходных данных крайне рискованно, поэтому к продажам рубля подключаются и локальные игроки", - указывают специалисты Банка "Зенит".