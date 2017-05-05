Рост мировой экономики приведет к росту спроса на нефть на 1.3 млн баррелей в сутки к концу текущего года - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Колебания мировых цен на нефть активизировали дискуссию в экспертном сообществе по поводу того, являются ли происходящие сегодня события началом формирования новых тенденций на рынке энергоносителей. Вернутся ли нефтяные цены к оптимальному на сегодняшний день уровню в районе 55 долларов за баррель или же снижение продолжится до тех пор, пока не отыщется новое равновесное значение в диапазоне ниже 50 долларов? Для России нефтяной фактор особенно актуален, поскольку от него зависит и наполнение федерального бюджета, и динамика курса рубля.

"Мы не будем оригинальными, если скажем, что нынешние скачки цен на нефть объясняются состоянием неопределенности, в котором пребывает рынок, ожидая решения стран ОПЕК, - отмечает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. - Через три недели нефтяной картель должен или продлить действие моратория, ограничивающего ежедневный уровень добычи нефти, или же отказаться от этой идеи. На протяжении этих трех недель волатильность на нефтяном рынке будет сохраняться. Интрига в том, что ОПЕК и примкнувшие к картелю нефтедобывающие страны пока не выработали согласованную позицию по данному вопросу. Однозначно за продление действующего моратория выступает только Саудовская Аравия. При этом последние пять месяцев были для стран-нефтедобытчиков скорее успешными, чем неудачными. Главное достижение – это ситуация с нефтяными ценами, которые в этот период были не столько высокими, сколько стабильными. Рост мировой экономики приведет к росту спроса на нефть на 1.3 млн баррелей в сутки к концу текущего года. Примерно такие же темпы роста спроса ожидаются в 2018 году. Сохранение моратория позволяет удержать цены на достаточно высоком уровне – 50-55 долларов за баррель – или даже приблизиться, по мнению отдельных экспертов, к 60 долларам. С другой стороны, отказ от ограничения добычи приведет к обвалу цен до 40 долларов".

Между тем, у всего есть оборотная сторона, указывает аналитик ИК: "Хотя страны ОПЕК соблюдают достигнутые договоренности практически на 100%, тем не менее, существенного сокращения предложения «черного золота» за последние полгода не произошло. Как и предполагали аналитики, выпадающие объемы компенсировали поставки нефти из стран, не присоединившихся к мораторию, в первую очередь – из США. "Администрация Трампа создает условия для развития американских нефтяных компаний, поскольку видит: углеводороды продолжают оставаться основой мировой энергетики и драйвером мировой экономики. Это подтверждает подписанный 28 апреля указ о лицензировании континентального шельфа США, отменяющий запреты, введенные ранее Обамой. Однако этот указ следует рассматривать как декларацию о намерениях развивать нефтедобычу на шельфе в долгосрочной перспективе, тогда как сегодня ставка по-прежнему делается на сланцевую нефть, которая дает основной прирост добычи в США – по самым грубым оценкам, на 600-700 тысяч баррелей в сутки в 2017 году. При нынешнем уровне цен добыча сланцевой нефти рентабельна, поэтому сохранение этого уровня цен отвечает интересам США".

Что касается России, то для нашей страны высокие цены на нефть важны, как минимум, по двум причинам, уже перечисленным выше. Во-первых, от стоимости нефти зависит наполнение федерального бюджета. И хотя в соответствии с временным бюджетным правилом все дополнительные доходы от продажи углеводородов по цене выше 40 долларов за баррель направляются в резервный фонд, в итоге эти средства всё равно будут использованы для закрытия дефицита бюджета, уверен О. Якушев.

Вторая причина состоит в том, что курс рубля до сих пор зависит от динамики нефтяных цен, хотя экономисты и пытаются уверить всех, что эта связь уже разорвана. Нынешние цены будут поддерживать валютный курс в коридоре 55-65 рублей за доллар, в этом случае среднее значение по итогам года составит порядка 60 рублей. Отказ от моратория ОПЕК обвалит нефтяные цены и может подбросить валютный курс к 70 рублям за доллар.

"В свете вышесказанного отметим, что стабильность на нефтяном рынке повышает шансы на ускорение роста российской экономики, - резюмирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". - При нынешнем уровне цен рост в 2017 году может составить, по разным оценкам, от 0.8% до 2%. В любом случае это будет больше тех вялых колебаний в пределах статистической погрешности, которые фиксируются сегодня. Страны ОПЕК, принимая через три недели решение о судьбе моратория, будут учитывать собственные интересы, а не интересы России или США. Но так уж сложилось, что сегодня эти интересы совпадают. Поэтому с большой долей вероятности можно прогнозировать продление моратория еще на полгода. Побочный эффект в виде экспансии американских компаний пока не столь страшен, поскольку передел рынка – это небыстрый процесс. У стран ОПЕК еще будет время выработать стратегию противодействия этой потенциальной угрозе".